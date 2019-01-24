ورود جدی ۲۰دانشگاه به فناوری شناختی/۵۰ انجمن مغز و شناخت ایجاد شد

دکتر محمد تقی جغتایی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص دیدار جمعی از مسئولان و محققان ستاد علوم شناختی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با مقام معظم رهبری اظهار کرد: در حضور رهبر انقلاب، گزارشی از وضعیت علوم شناختی در سطح پژوهش، آزمایشات، دانشگاهی، دانش آموزی و ... ارائه شد .همچنین تربیت نیروی انسانی در حوزه علوم شناختی، اهمیت و ضرورت ایجاد شرکت های دانش بنیان و تولیدات حوزه علوم شناختی، بهره مندی دانش آموزان از این علم و چگونگی توسعه آن در سطح دانشگاهی و ...از دیگر موضوعات مطرح شده در این جلسه بود.

رئیس بانک مغز ایران در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه تاکنون توسعه علوم شناختی در کشور چگونه بوده است، بیان کرد: این علم به خوبی توانسته توسعه پیدا کند به طوریکه از سال ۹۲ تاکنون حدود ۴۰ آزمایشگاه در کشور برای انجام تحقیقات در حوزه علوم شناختی، دایر شده است.

وی با بیان اینکه این آزمایشگاهها در دانشگاههای پزشکی و غیر پزشکی تاسیس شده اند، عنوان کرد:این آزمایشگاهها در راستای انجام تحقیقات و پژوهش در حوزه علوم و فناوری های شناختی تاسیس شدند.

به گفته مشاور دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی، از سال ۹۲ تا کنون، حدود ۵۰ انجمن مغز و شناخت دانشجویی تاسیس شده که در راستای ترویج علم شناختی فعالیت می کنند.

وی خاطر نشان کرد: همچنین۶۰۰ کتاب در حوزه علوم شناختی منتشر شده که یا به سفارش ستاد علوم شناختی بوده اند و یا بعد از انتشار مورد حمایت ستاد قرار گرفته اند.

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران بیان کرد: از سوی دیگر ۵۰ هزار دانش آموز به نوعی تحت پوشش ستاد علوم شناختی قرار گرفته اند؛ در واقع برای دانش آموزان، کارگاه ها، مسابقات و برنامه های مختلفی برگزار شده است.

وی با اشاره به نقش دانشگاهها در ترویج علوم شناختی، تاکید کرد: طی سالهای اخیر اقدامی که صورت گرفته این است که ۲۰ دانشگاه به صورت جدی به عرصه فعالیت های تحقیقاتی و آموزشی در حوزه علوم شناختی وارد شده اند.

جغتایی با تاکید براینکه آزمایشگاههای علوم شناختی در دانشگاههای پزشکی و غیر پزشکی تاسیس شده اند، عنوان کرد: دانشگاههای علوم پزشکی تهران، علوم پزشکی شهید بهشتی، علوم پزشکی ایران، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، دانشگاه علوم پزشکی اهواز از جمله دانشگاههایی هستند که به صورت جدی وارد تحقیقات و انجام پروژه های تحقیقاتی در حوزه علوم شناختی شده اند.

وی ادامه داد: از دیگر دانشگاههایی که در حوزه علوم پزشکی نیستند ولی خیلی جدی به عرضه تحقیقات وارد شده اند، دانشگاههای تهران، صنعتی شریف، صنعتی امیرکبیر، علم و صنعت، علامه طباطبایی، همدان و دانشگاه آزاد در تهران هستند.

به گفته مشاور دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری شناختی، همچنین دانشگاه فردوسی مشهد، دانشگاه شیراز، دانشگاه تبریز، دانشگاه صنعتی اصفهان، از دیگر دانشگاههای وارد شده به حوزه علوم شناختی هستند و از دانشگاههای برتر کشور محسوب می شوند.

وی تاکید کرد: همچنین در دانشگاهها، رشته های مختلفی در مقاطع ارشد و دکتری در گرایش های علوم اعصاب بالینی و شناختی ایجاد شده اند.

همکاری ارگانها برای به نتیجه رسیدن در حوزه علوم شناختی

جغتایی با اشاره به روشی برای تحقق منویات رهبری در حوزه علوم شناختی، اظهار کرد: امیدواریم با توجه به تاکیداتی که مقام معظم رهبری داشته اند، دولت به این زمینه وارد شود و سرمایه گذاری کند و از سوی دیگر وزرای کشور با دانشگاهها همکاری کنند تا با تاسیس آزمایشگاههایی شاهد رشد حوزه علوم شناختی باشیم.

مشاور دبیر ستاد توسعه علوم شناختی در خصوص بودجه ستاد توسعه علوم شناختی، تاکید کرد: ما خبر داریم که دولت محدودیت مالی دارد اما انتظار داریم که تخصیص بیشتری به ستاد دهند تا بتوانیم به خوبی در مسیر توسعه علوم شناختی گام برداریم و به نتیجه مطلوب متناسب کشور برسیم.