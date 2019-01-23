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۳ بهمن ۱۳۹۷، ۲۰:۵۵

فرمانده سپاه:

مولفه اصلی پیروزی و تداوم انقلاب اسلامی ایران مشارکت مردم است

مولفه اصلی پیروزی و تداوم انقلاب اسلامی ایران مشارکت مردم است

مشهد- فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: مولفه اصلی پیروزی انقلاب اسلامی ایران طی سال های گذشته مشارکت مردم بوده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدعلی جعفری چهارشنبه شب در حاشیه نشست مسئولان طرح صالحین بسیج در مشهد در جمع خبرنگاران اظهارکرد: مولفه اصلی پیروزی انقلاب اسلامی ایران مشارکت مردم بود که در سال های پس از انقلاب نیز ادامه داشته است. 

وی افزود: البته طی سال های گذشته  نظام سلطه تلاش کرده است مردم را در تنگنای اقتصادی قرار دهد و در این حوزه جنگ اقتصادی را آغاز کرده و مردم به خوبی این توطئه را نیز خنثی کرده اند. 

فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بیان کرد: همه موفقیت ها طی سالیان بعد از انقلاب با  راهنمایی های رهبر معظم انقلاب به انجام رسیده و مردم بدون هدایت رهبری امکان این موفقیت ها را نداشتند.

جعفری تصریح کرد: مردم همچنین نقش خود را  در در دفاع مقدس، پیروزی انقلاب و موضوعات امنیتی به خوبی ایفاکرده اند و توطئه های داخل کشور توسط  مردم بصیر و آگاه کشور و توطئه های  منطقه ای توسط نیروهای مردمی الگو گرفته از ایران به انجام رسیده است.

وی تاکید کرد: نمونه بارز پیروزی های مردمی در منطقه شکست داعش در سوریه و خنثی سازی توطئه های استکبار در کشور عراق است و باید بگوییم امت اسلامی با رهبری مقام معظم رهبری توانسته  دشمنان را شکست دهد. 

فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران اظهارکرد: در آستانه چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب باید از بصیریت، صبر و استقامت مردم در همه این سال ها قدردانی کنیم.

کد مطلب 4521902

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