مولفه اصلی پیروزی و تداوم انقلاب اسلامی ایران مشارکت مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدعلی جعفری چهارشنبه شب در حاشیه نشست مسئولان طرح صالحین بسیج در مشهد در جمع خبرنگاران اظهارکرد: مولفه اصلی پیروزی انقلاب اسلامی ایران مشارکت مردم بود که در سال های پس از انقلاب نیز ادامه داشته است.

وی افزود: البته طی سال های گذشته نظام سلطه تلاش کرده است مردم را در تنگنای اقتصادی قرار دهد و در این حوزه جنگ اقتصادی را آغاز کرده و مردم به خوبی این توطئه را نیز خنثی کرده اند.

فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بیان کرد: همه موفقیت ها طی سالیان بعد از انقلاب با راهنمایی های رهبر معظم انقلاب به انجام رسیده و مردم بدون هدایت رهبری امکان این موفقیت ها را نداشتند.

جعفری تصریح کرد: مردم همچنین نقش خود را در در دفاع مقدس، پیروزی انقلاب و موضوعات امنیتی به خوبی ایفاکرده اند و توطئه های داخل کشور توسط مردم بصیر و آگاه کشور و توطئه های منطقه ای توسط نیروهای مردمی الگو گرفته از ایران به انجام رسیده است.

وی تاکید کرد: نمونه بارز پیروزی های مردمی در منطقه شکست داعش در سوریه و خنثی سازی توطئه های استکبار در کشور عراق است و باید بگوییم امت اسلامی با رهبری مقام معظم رهبری توانسته دشمنان را شکست دهد.

فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران اظهارکرد: در آستانه چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب باید از بصیریت، صبر و استقامت مردم در همه این سال ها قدردانی کنیم.