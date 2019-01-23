آبرسانی باتانکر در استانی با ۱۲۰۰ میلی متر بارندگی سالانه

به گزارش خبرنگار مهر، شمس الله شریعت نژاد عصر چهارشنبه در همایش شهرداران با عنوان اینکه وضع مازندران با دیگر مناطق مختلف کشور متفاوت است اظهار داشت: استانی که سالانه ۱۲۰۰ میلی متر بارندگی دارد اما بازشاهدیم که با تانکر در آن آبرسانی می شود.

شریعت نژاد افزود: همچنین یک لیتر از آب رودخانه ای که ۴۸۰ لیتر در ثانیه دارد ذخیره نکرده ایم و استفاده مطلوبی از منابع در استان نداریم.

وی با اظهار اینکه درآمد شهرداری های استان از دریا ناچیز است گفت: همچنین روستاهای حاشیه جنگل نیز نفع چندانی از جنگل نمی برند.

نماینده مردم تنکابن، رامسر و عباس آباد در بخشی از سخنانش به طرح تنفس جنگل اشاره و اضافه کرد: طرح تنفس جنگل اشتباه بزرگی است و در هیچ جای دنیا چنین طرحی وجود ندارد و این نشان می دهد ما وقتی راه حل مسئله ای را نمی دانیم اقدام به پاک کردن صورت مسئله می کنیم.

شریعت نژاد با اظهار اینکه جنگل منابع و سرمایه کشور محسوب می شود خواستار استفاده بهینه از منابع شد.

وی با بیان اینکه متاسفانه طرحی برای توسعه کمربندی ها در استان در گذشته وجود نداشت گفت: اعتبارات این بخش صرف کنارگذرها شد و باید برای توسعه کمربندی های برنامه ریزی کنیم.

عضو کمیسیون کشاورزی و منابع طبیعی با انتقاد از تاخیر در برگزاری جلسات کمیسیون ماده ۵ درباره معضل زباله در استان نیز، ساماندهی آن را مهم برشمرد و گفت: باید شرایط برای سرمایه گذاری بخش خصوصی را در این زمینه مهیا کنیم.

شریعت نژاد با بیان اینکه تکیه شهرداری ها به بودجه دولتی درست نیست گفت: باید منابع پایدار ایجاد شود.