افزايش قيمت دارو به سازمانهاي بيمه گر تحميل شده است

دكتر بهزاد محموديه در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اينكه سازمانهاي بيمه گر به عنوان عمده ترين خريداران دارو محسوب مي شوند ، افزود : افزايش قيمت دارو حجم پرداختي هزينه هاي دارويي سازمانهاي بيمه گر را تا حد بسياري افزايش داده است .

وي اظهار داشت : در حال حاضر به طور متوسط ماهانه 2 ميليارد و 400 ميليون تومان در بخش درمان سرپايي دراستان تهران هزينه مي شود كه اين ميزان پرداختي نسبت به سال گذشته حدود 50 درصد افزايش داشته است .

محموديه با بيان اينكه افزايش قيمت دارو بر مردم نيز تحميل شده است ، تصريح كرد : در حال حاضر 30 درصد از هزينه دارو را مردم مي پردازند و اين امر مي تواند براي مردم مشكل ساز شود .

وي با اشاره به اينكه درصد بسياري از منابع سازمان تامين اجتماعي صرف هزينه هاي دارويي مي شود ، خاطر نشان كرد : در صورتيكه بسياري از منابع سازمان صرف هزينه هاي دارو شود و با توجه به اينكه منابع سازمان محدود است ، ساير خدمات سازمان تامين اجتماعي كاهش پيدا خواهد كرد و سازمان در سالهاي آينده در ارائه خدمات با مشكلات عديده اي روبرو خواهد شد.