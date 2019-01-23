تکریم نیازمندان و خودکفا شدن مددجویان اولویت کمیته امداد باشد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله عبدالکریم عابدینی در دیدار معاون مشارکت‌های مردمی کمیته امداد امام خمینی (ره) کشور که عصر چهارشنبه برگزار شد اظهارداشت: اگر مسئولان با مردم رو راست باشند و اعتماد آنها را جلب کنند میزان مشارکت مردم در کارها بالا می رود.

عابدینی تصریح کرد: همراهی و همدردی با مردم زمینه‌ساز مشارکت‌های مردمی است و اگر مردم احساس کنند مسئولان با آنها شفاف و صادق نیستند یا آنچه می گویند شعاری و تصنعی است حتما در مشارکت و اعتماد آنها تاثیرخواهد داشت.

وی اظهارداشت: اگر بین مردم و مسئولان فاصله ایجاد شود و در واقع سفره مسئولان از مردم جدا شود آنها نیز در کارها پیشقدم نخواهند شد و مشارکت کاهش می یابد اما اگر احساس شود مسئولان هیچ تفاوتی با خودشان در زندگی ندارند شاید بتوان گفت حتی در همراهی و مشارکت در بسیاری از امور از یکدیگر هم سبقت می‌ گیرند.

نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین یادآورشد:وقتی مسئولی زندگی تشریفاتی وتوام بارفاه دارداگر با مردم سخن بگوید ویا ازآنها درخواستی داشته باشید مطمئنا کسی پاسخ نخواهد داد.

آیت الله عابدینی اضافه کرد: مسئولان باید در عمل نشان دهند دنبال رفاه نیستند و اینکه فقط شعار دهند و روش، منش و نوع زندگی آنها با گفتارشان فرق کند موجب بدبینی می شود.

وی با اشاره به رسالت سنگین کمیته امداد در فقر زدایی و خودکفایی توام با اکرام مددجویان گفت: رسالت اصلی این نهاد انقلابی نباید فقط فقرزدایی باشد بلکه لازم است برای اشتغال و خودکفایی و تکریم آنها نیز برنامه داشته باشد.

در این جلسه عسگریان معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد هم از برنامه های انجام شده و رویکرد آتی این نهاد برای واگذاری امور به موسسات خیریه مردمی گزارشی ارائه کرد.