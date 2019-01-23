رونق صادرات فرش نیازمند برندسازی در عرصه جهانی است

به گزارش خبرنگار مهر، سید مهدی مقدسی عصر چهارشنبه در نشست کمیته فرش استان مرکزی در اراک اظهار داشت: تفاوت نرخ ارز باید در امر صادرات در حوزه هایی همچون صنعت فرش مورد استثنا قرار گیرد و موضوع پیمان سپاری در این رابطه برداشته شود تا صادرات فرش رونق یابد.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس افزود: در رابطه با قانون حمایت از هنرمندان صنایع دستی و به تبع هنرمندان عرصه فرش باید روند اجرای آن در استان بررسی شود که البته در این زمینه تعداد افراد بیمه شده باید با میزان تولید همخوانی و رابطه معنادار داشته باشد.

مقدسی بیان کرد: وضعیت بازار فرش جهان با ورود برخی کشورها طی چند سال اخیر تغییر کرده و ما در این زمینه قطعا نیاز به برندسازی و جذب بازار هدف داریم، وگرنه در صادرات فرش موفق نخواهیم بود.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس خاطرنشان ساخت: برگزاری نمایشگاه ها و شرکت در نمایشگاه های فرش کشورهای مختلف، بستری برای معرفی فرش ایران است که بایستی حتما مورد توجه قرار گیرد.

وی تصریح کرد: برنامه ریزی های انجام شده در سال های اخیر، خروجی موفقی در حوزه صادرات فرش را به دنبال نداشته و باید اقدامات اصولی در این زمینه انجام پذیرد.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس ادامه داد: معرفی ظرفیت تولید فرش کشور از موضوعاتی است که باید بر آن تمرکز کرده و برندسازی را دنبال کنیم و همچنین نظارت اصولی بر کیفیت فرش های صادراتی داشته باشیم و هر فرشی با هر کیفیت صادر نشود.

مقدسی اضافه کرد: پایداری در عرصه صادرات فرش کشور و به تبع استان مرکزی، نیازمند نگاه بین المللی و برنامه ریزی معطوف به آینده و بلندمدت است و اینکه بتوانیم تهدیدهای اقتصادی موجود و تحریم ها را به فرصت تبدیل کنیم.