ضرورت ماندگاری جوانان در روستاها با ایجاد اشتغال

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی شجاعی بعدازظهر چهارشنبه در بازدید از روستای دالنجان کردیه شهرستان فاروج، اظهار کرد: رفع مشکلات روستاییان بخشی از وظیفه ماست و بخشی دیگر ایجاد زمینه اشتغال برای جوانان است تا به زندگی در روستا امیدوار شوند.

شجاعی افزود: نباید اجازه داد به دلیل خشکسالی و کمبود رفاه روستاییان به شهر مهاجرت کنند از این رو کمبودها شناسایی و براساس اعتبار و اولویت نسبت به ایجاد آن ها اقدام شود.

وی در ادامه به انتقال۴۰ خانوار باقی مانده در روستای دالنجان کردیه فاروج از پایین دست به بالادست اشاره کرد و گفت: فرماندار فاروج و مدیران مربوطه برای این نقل مکان تصمیمات لازم را اتخاذ کنند.

استاندار خراسان شمالی بیان کرد: باتوجه به اینکه برای انتقال این تعداد خانوار مسکن مناسب نیاز است، بنابراین تسهیلات ۲۵۰ میلیون ریالی با نرخ پنج درصد پرداخت شود.

۶۸ درصد جمعیت فاروج ساکن روستا هستند

سرپرست فرمانداری فاروج نیز در این بازدید گفت: ۶۸ درصد جمعیت شهرستان فاروج ساکن روستا هستند.

مسعود صادق با بیان اینکه اصلی ترین مشکل روستاییان فاروج تامین آب شرب است، اظهار کرد: باوجود اینکه منابع آب زیر زمینی کافی موجود است اما زیرساخت لازم برای آبرسانی به روستاها وجود ندارد.

صادق در ادامه به اعتبار ۳۲۰ میلیارد ریالی بخش آب روستایی فاروج اشاره کرد و افزود: از این میزان اعتبار تنها ۵۰ میلیارد ریال آن تخصیص یافته است.