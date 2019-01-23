به گزارش خبرنگار مهر، سعید مازندرانی بعدازظهر چهارشنبه در جلسه کارگروه اشتغال استان گلستان، اظهار کرد: امسال اشتغال ایجاد شده در گلستان بیش از تعهد ما بوده اما مردم اذعان دارند که این آمار حس نمی‌شود.

وی افزود: به همین منظور تفاهم نامه‌ای با جهاد دانشگاهی استان منعقد کردیم و اطلاعات دقیق هزار نفر از افرادی که مشغول به کار شده و در سامانه ثبت شده‌اند را منتشر کنیم تا راستی آزمایی شود.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان به اعتبارات اشتغال روستایی و عشایری استان اشاره و اظهار کرد: سهم طرح‌های جدید و ایجادی از این اعتبارات ۵۰ درصد، طرح‌های توسعه‌ای ۴۱ درصد و سرمایه در گردش ۹ درصد بوده است.

مازندرانی تصریح کرد: دغدغه اصلی مدیران گلستان ایجاد اشتغال است و با تلاش دستگاه‌های اجرایی نرخ بیکاری از ۱۱.۶ درصد در تابستان سال گذشته به ۸.۹ درصد در تابستان امسال کاهش یافت.

وی با بیان اینکه سهمیه‌های مشاغل خانگی را به فرمانداران اعلام کرده‌ایم، گفت: سال گذشته ۱۹۲ میلیارد ریال تسهیلات برای مشاغل خانگی پرداخت شد و امسال هم ۲۷۸ میلیارد ریال تسهیلات در حال پرداخت است.