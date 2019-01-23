مجموعه مستند ۴۰ چراغ در گرگان رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، آئین رونمایی از مجموعه مستند موشن گرافی «چهل چراغ» عصر چهارشنبه با حضور جمعی ازمسئولان استانی در گرگان برگزار شد.

رئیس حوزه هنری گلستان در این مراسم گفت: به گفته رهبر معظم انقلاب اسلامی، انقلاب با تمام هجمه ها از هفت خانی عبور کرده که دیگر کشورها توان عبور از یک خان آن را هم نداشته اند.

نقی محمدنژاد اظهار کرد: بیش از ۸۰ درصد جمعیت ایران، انقلاب اسلامی و حماسه مردم در سال ۱۳۵۷ را ندیدند و بیش از ۵۳ درصد جمعیت هم دوران دفاع مقدس را ندیدند و درک نکردند، امسال که سال پختگی انقلاب اسلامی است نیاز به روشنگری در این زمینه داریم.

وی با اشاره به تهیه مستند چهل چراغ بیان کرد: هنرمندان گلستان با نگاه فراگیر، کار و اثری فاخر را به مرحله تولید رسانده اند و به مناسبت ۴۰ سالگی انقلاب مجموعه مستند موشن گرافی به نام «چهل چراغ» را در چهل قسمت تولید کرده اند.

رئیس حوزه هنری گلستان ادامه داد: این موشن گرافی در بازه های زمانی یک دقیقه ای تولید شده تا به راحتی در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی نشر پیدا کند.

وی گفت: این موشن گرافی توسط میلاد عابدی و با همکاری حوزه هنری استان ساخته شده است.