جمهوری اسلامی ایران نقطه امید مستضعفین جهان و مسلمانان منطقه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، سردار داود عامری در جلسه ستاد بزرگداشت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی که امروز سوم بهمن در موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس با حضور اصحاب رسانه برگزار شد، اظهار کرد: اولین کسانی که در انقلاب حضور داشتند، حوزه رسانه و خبرنگاران بودند.

وی در ادامه افزود: پس از انقلاب در همه صحنه هایی که نظام تجربه کرده، خبرنگاران نیز حضور داشتند و همچنین در همه توطئه هایی که کشور تجربه کرده نقش خبرنگاران برای دفاع و مقاومت ملت ایران قابل توجه بوده است.

سردار عامری تاکید کرد: بعضی از بزرگان جنگ هم رزمان و هم لباسان خبرنگاران بودند و یکی از این قهرمانان شهید باقری بودند و از میز خبرنگاری به صحنه جنگ وارد شدند.

رئیس ستاد بزرگداشت چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی و دفاع مقدس با اشاره به اینکه انقلاب اسلامی با تولد خودش دو اتفاق را فراهم کرده است، ادامه داد: در اتفاق اول پیامی را به گوش ملت ها و مستضعفین جهان رساند اما باید بدانیم که انقلاب بزرگ ملت ایران یک انقلاب تشریفاتی و ساختاری نیست بلکه این انقلاب متکی به خواست ملت و آرای مردم ایران است.

وی با بیان اینکه علت مقاومت چهل ساله ملت این است که انقلاب را دستاورد بزرگ خودشان می دانند ، گفت: انقلاب اسلامی برای ملت های آزاده و مسلمان منطقه و جهان پیام سعادت بخش داشت اما برای استکبار پیام نگران کننده ای داشته است چرا که با خواسته های آنها منافات داشت.

سردار عامری اظهار کرد: دشمنان تصور می کردند ملت بزرگ ایران در مقابل توطئه ها سر تعظیم فرود می آورند، حتی فکر می کردند انقلاب سال اول خودش را هم نخواهد دید.

رئیس ستاد بزرگداشت چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی و دفاع مقدس تاکید کرد: دشمنان به دنبال آن بودند که انقلاب فردای خود را نبیند و مردم خسته شوند و دست از این انقلاب برخواهند داشت از این رو جنگ 8 ساله را به ما تحمیل کردند و 40 سال است که درگیر مبارزه سخت و نرم با نظام استکباری هستیم.

وی گفت: به کوری چشم دشمنان و مدد الهی و ائمه به تأسی از نهضت عاشورا و جهان بینی مهدوی چهلمین سال پیروزی انقلاب اسلامی را گرامی می داریم.

سردار عامری با بیان اینکه اصحاب قلم بدانید بعضی از مشکلات کشور نباید باعث شود چشم مان را به روی دستاوردهای بزرگ نظام ببندیم، افزود: جمهوری اسلامی به رغم همه مشکلات صاحب جایگاه بزرگ در نزد نخبگان و افکار عمومی جهان است.

رئیس ستاد بزرگداشت چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی و دفاع مقدس ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران نقطه امید مستضعفین جهان و مسلمانان منطقه است ؛ ما آرمان های معنوی و آزادی خواهانه را فراموش نمی کنیم زیرا ما با رفتن به پای صندوق های رای سرنوشت کشور را مشخص کردیم و چهل سال ایستادگی کردیم.

وی با اشاره به اینکه ما اگر از علوم بنیادین عبور کنیم و دانش مان را به ثروت تبدیل کنیم یکی از ثروتمندترین و قدرتمندترین کشورهای جهان خواهیم شد، افزود: ما امروز در مرحله گذار از دستیابی به دانش های پیشرو به سمت دستیابی به ثروت از علم و دانش هستیم.

سردار عامری با اشاره به اینکه در حوزه دفاعی و امنیتی جز 10 کشور برتر دنیا هستیم، بیان کرد: امروز جمهوری اسلامی دستاوردهای فوق العاده ای دارد، اول باید به خودمان فرصت دهیم و بفهمانیم و بعد برای ملت ایران بازنمایی کنیم چرا که با تبیین بخش کوچکی از این دستاوردها شاهد پیشرفت های بزرگ خواهیم بود.

رئیس ستاد بزرگداشت چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی و دفاع مقدس تاکید کرد: امروز امریکایی های و یهودی ها با هر وسیله ای به دنبال متوقف کردن و تضعیف کشور هستند زیرا از بزرگ شدن ملت ایران می ترسند و می دانند می توانیم قلوب جهانیان را فتح کنیم و ملت های جهان برای سعادت انسان ها به ما خواهند پیوست.

وی اظهار کرد: امروز روز تأمل و تعمق برای ساخت آینده بزرگ تر و بهتر است؛ و امروز این ظرفیت و توان در جمهوری اسلامی وجود دارد.

سردار عامری گفت: یکی از برنامه های بزرگی که تدارک دیده شده برگزاری نمایشگاه دستاوردهای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس است.

رئیس ستاد بزرگداشت چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی و دفاع مقدس ادامه داد: در این نمایشگاه تبلور و تجسمی از وحدت ملی است و همه دستگاه ها و تشکل های مردمی حضور دارند. در این نمایشگاه محلی برای حضور رسانه های شناخته شده است و 30 رسانه تصویری خارجی در این نمایشگاه حاضر هستند و رسانه های داخلی نیز در این نمایشگاه حضور دارند.

وی افزود: در کنار برگزاری این نمایشگاه نشست های تخصصی نیز پیش بینی شده است که این نمایشگاه را متفاوت می کند. تلاش جدی شده است دو اتفاق در این نمایشگاه بیفتد و مسیر شرد در هر نظامی ممکن است اتفاق بیفتد اما شدت و ضعف دارد و شدت آن برای ما مهم است.

سردار عامری گفت: مقایسه رتبه ای نیز در این نمایشگاه در نظر گرفته شده است تا خودمان را با دیگر کشورها مقایسه کنیم و ببینیم به رغم مشکلاتی داشتیم چقدر توانستیم از بعضی کشورها پیشی بگیریم؛ این نمایشگاه دستاوردهای نظام را خلاصه شده و دسته بندی شده عرضه می کنیم تا مخاطب آنها را متوجه شود.