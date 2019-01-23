تلاش برای بازنگری درمحتوای علمی دانشگاه آزاد/با مازادنیرو مواجهیم

به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی طهرانچی امشب در سفر خود به استان یزد در دیدار با نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه یزد با اشاره به فعالیت دانشگاه آزاد در طول چهار دهه گذشته اظهار داشت: : شفاف‌سازی و امانتداری همچنین رسیدگی به مسائل فرهنگی، اشتغال دانشجویان و خارج کردن فضای دانشگاه از فضای پرداخت پول و مدرک‌گرایی از مواردی است که این دانشگاه همواره دنبال کرده و اکنون نیز از اولویت‌های دانشگاه آزاد به شمار می‌رود.

وی افزود: یکی از موارد مهمی که برای دانشگاه آزاد حائز اهمیت است و به عنوان یک اولویت و یک سیاست اصلی به آن نگاه می‌کند، بحث ازدواج و اشتغال دانشجویان است و تلاش شده برنامه‌ریزی‌هایی نیز برای دوران پس از فارغ‌التحصیلی دانشجویان داشته باشیم.

طهرانچی با اشاره به برخی مشکلاتی که دانشگاه آزاد اکنون با آن مواجه است، عنوان کرد: نظام آموزشی کشور نیازمند بازنگری جدی در بحث محتوایی و علمی است و ما نیز به دنبال بازنگری محتوای علمی در دانشگاه آزاد هستیم.

وی خاطرنشان کرد: توسعه آموزشی در برخی شهرستان‌ها و استان‌ها از جمله یزد بی‌رویه انجام شده است،‌ افزود: متاسفانه اکنون بخشی از سرمایه‌های ملی در قالب ساختمان و تجهیزات بلااستفاده مانده زیرا آمار دانشجویان دانشگاه آزاد دیگر مانند گذشته نیست.

رئیس دانشگاه آزاد همچنین از مازاد بودن بسیاری از نیروهای این دانشگاه خبر داد و اظهار داشت: در حال حاضر ۳۰۰ نفر از نیروهای دانشگاه‌ آزاد یزد مازاد هستند اما فعلا شرایط تعدیل این نیروها فراهم نیست زیرا ۳۰۰ بیکار به بیکاران جامعه افزوده خواهد شد.

طهرانچی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به حادثه ای که چندی پیش در دانشگاه آزاد تهران رخ داد بیان کرد: این موضوع به سرعت مورد رسیدگی قرار گرفت و خانواده‌ها نیز که دچار مصیبت بزرگی شده بودند، مورد دلجویی قرار گرفتند.

وی افزود: اکنون نیز بسیج عمومی از سوی دانشگاه آزاد برای رسیدگی به این موضوع و رسیدگی به مجروحان حادثه و خانواده‌های متوفیان تشکیل شده است.