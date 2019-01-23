تیم والیبال کاله از سد تیم والیبال ارومیه گذشت

به گزارش خبرنگار مهر، در هفته بیستم رقابت‌های لیگ برتر والیبال باشگاه‌های کشور شامگاه چهارشنبه تیم کاله مازندران در سالن پیامبر اعظم (ص) شهرستان آمل میزبان تیم دورنا ارومیه بود که کاله نتیجه را سه بر صفر پیروز شد.

در این دیدار کاله در سه ست متوالی به ترتیب با نتایج ( ٢٢ - ۲۵ )، ( ۱۵ - ۲۵ ) و ( ۱٧ - ۲۵ ) پیروز شدند.

تیم کاله مازندران در پایان هفته بیستم رقابت‌های لیگ برتر والیبال باشگاه‌های کشور با کسب ۱۱ پیروزی، ٨ شکست و ٣٢ امتیاز در مکان پنجم جدول قرار دارد و در هفته بیست و یکم این مسابقات یکشنبه هفته آینده ٧ بهمن، میهمان تیم رده هشتمی سایپا خواهد بود.

در این دیدار بیش از هزار و ۵۰۰ هوادار آملی از نزدیک بازی را تماشا کردند.