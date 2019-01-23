جنگ لفظی فرانسه و ایتالیا تشدید شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، در ادامه اختلافات میان فرانسه و ایتالیا، حال «ناتالی لوازو»، وزیر امور اتحادیه اروپای فرانسه اعلام کرده است که کشورش وارد رقابت احمقانه با ایتالیا نخواهد شد.

وزیر امور اتحادیه اروپای فرانسه همچنین این را نیز افزوده که اگرچه کشورش خواهان همکاری با همسایه جنوبی است، اما در شرایط فعلی ممکن است دیدار وزرای دو کشور انجام نشود.

تنش‌ها در روابط رم و پاریس به عنوان دو عضو اتحادیه اروپا طی چند هفته گذشته به شدت بالا گرفته است.

پیش از این نیز، لوئیجی دی مایو معاون نخست وزیر ایتالیا از اتحادیه اروپا خواسته بود تا تحریم‌هایی در ارتباط با سیاست‌های فرانسه در آفریقا اعمال کند. او گفته بود که فرانسه هرگز از استعمار ده ها کشور آفریقایی دست نکشیده است.

از سوی دیگر این اظهارات به فراخوانی سفیر ایتالیا در فرانسه منجر شد.

ایتالیا و فرانسه دارای اختلافات عمیق در مورد کشور لیبی و همچنین سیاست‌های مهاجرتی می‌باشند و در جریان اعتراضات جلیقه زردها در پاریس نیز نخست وزیر و مقامات ایتالیایی از معترضان فرانسوی علیه دولت حمایت کرده بودند.