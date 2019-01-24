اجرای پویش تهیه آجیل شب عید نیازمندان در کشور

محمدعلی کوزه گر در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه کمپین و پویش تهیه آجیل شب عید برای خانواده های کم برخوردار اجرا می شود تصریح کرد: این طرح در چند روز آینده کلید زده می شود و از مردم تقاضا داریم در این طرح نیز، بهزیستی را حمایت کنند.

معاون سازمان بهزیستی کشور با اشاره به اینکه طرح پویش لبخند مهر حاصل فکر همکاران بهزیستی است گفت: مرحله اول این طرح در مهر و آبان ماه برای تهیه لوازم التحریر دانش آموزان نیازمند اجرا شده است و ۱۰ هزار بسته برای توزیع درنظر گرفته شد اما خوشبختانه بیش از ۲۰ هزار بسته لوازم التحریر تهیه و توزیع شده است.

وی افزود: در لبخند مهر زمستانه، تهیه لباس زمستانی و شب عید برای ۱۰ هزار نفر پیش بینی شد اما با لطف و حمایت مردم و مشارکت آنان برای بیش از ۵۰ هزار نفر لباس گرم زمستانه و عید تهیه شده است.

وی ادامه داد: برخی از خیران تامین لباس را برعهده گرفتند و یک خیر اقدام به تهیه هزار دست لباس کرده است و با حضور در کرمانشاه تقدیم کودکان زلزله زده شده است و در سفر آتی به سیستان و بلوچستان که به همراه رئیس سازمان بهزیستی انجام می شود، لباس بین نیازمندان منطقه انجام می شود.

معاون سازمان بهزیستی کشور درباره مسکن مددجویان نیز گفت: در حال حاضر ۱۰۳ هزار واحد مسکن مددجویان تحویل شد که ۷۶ هزار مسکن مربوط به دولت یازدهم و دوازدهم است و ۵۶ هزار واحد نیز در دست ساخت قرار دارد که برخی مربوط به خانواده های دو معلول شهری و روستایی و بخشی نیز مربوط دیگر معلولان است.

کوزه گر یادآور شد: به صورت نمادین آیین تحویل ۱۰۳ هزار واحد مسکن مددجویان همزمان با چهلمین سالروز جشن پیروزی انقلاب اسلامی تحویل خواهد شد.

معاون سازمان بهزیستی کشور با بیان اینکه ۷۰ درصد کودکان کار شاغل در خیابان ها ایرانی نیستند و تنها ۳۰ درصد ایرانی هستند گفت: بهزیستی موظف به ارائه خدمات به این کودکان خواهد بود.