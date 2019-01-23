مسابقات کشتی پهلوانی نوجوانان کشور در مراغه به پایان رسید

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات کشتی پهلوانی نوجوانان کشور جام شادروان پهلوان محمود صدیق زاده عصر امروز چهارشنبه با قهرمانی تیم خراسان رضوی با ۸۵ امتیاز در مراغه پایان یافت. تیم های مازندران با ۸۳ و تهران نیز با ۵۴ امتیاز مدال های نقره و برنز را صاحب شدند.

کشتی گیران نوجوان در این مسابقات از ۲۰ استان کشور در پنج وزن به روی تشک رفتند. در ادامه این مسابقات رقابت های کشتی پهلوانی جوانان کشور نیز فردا پنجشنبه و رقابت های کشتی آزاد نوجوانان کشور روزهای جمعه و شنبه در مراغه برگزار می شود.

در این رقابت ها کشتی گیران نوجوان از استان های آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی، مرکزی، خراسان جنوبی، گیلان، لرستان، خراسان شمالی، اصفهان، البرز، تهران، خراسان رضوی، توابع تهران، کردستان، کرمان، زنجان، فارس، مازندران، همدان، یزد و تیم مراغه حضور داشتند.