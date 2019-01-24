هیئت های مذهبی محتوای قرآنی و عترت را مورد توجه قرار دهند

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام رضا اصلانی شامگاه چهارشنبه در نشست تخصصی با تشکلهای مذهبی در محل اداره کل تبلیغات اسلامی استان زنجان، بر لزوم تقویت وحدت در جامعه تأکید کرد و افزود: اهل بیت عصمت و طهارت در طول تاریخ نقطه وحدت و انسجام مسلمانان بودهاند و مجالس عزاداری برای اهل بیت و بویژه حضرت اباعبدالله حسین (ع) ظرفیت ارزشمندی برای وحدت بین مسلمانان است.
سخنران هیئت رزمندگان اسلام گفت: ما اهلبیت را دوست داریم و در هشت سال دفاع مقدس و در جنگ با داعشی ها جوانان ولایی و اهلبیتی ما جانانه از خاک و ناموس کشور دفاع کردند و شهید شدند.
حضرت زهرا اولین شهیده راه ولایت بودند
اصلانی بابیان اینکه حضرت زهرا (س) اولین شهیده راه ولایت بودند، ابراز کرد: حضرت زهرا (س) الگوی بزرگ ولایتمداری بودند و مادحین باید در هیئتها و در اشعار خود به این امر توجه داشته باشند.
وی با اشاره به اینکه محوریت جلسات در تشکلهای مذهبی ولایت باشد، افزود: هیئتهای مذهبی باید رفتار و منششان طوری باشد که باعث جذب تمام اقشار مختلف جامعه در مساجد و هیئتها شود.
سخنران هیئت رزمندگان اسلام بابیان اینکه یک مداح و منبری باید خدا و امام حسین و اهلبیت را در اشعار و سخنرانی های خود نشان بدهد، گفت: باید رفتار منبری هم حسینی و خوش باشد.
در هیئت داری محور به سمت ولایت و محبت باشد
اصلانی تأکید کرد: در هیئت داری باید محور به سمت ولایت و محبت باشد و این امر باعث گرایش مردم به مجالس و هیئتها میشود.
استاد حوزه علمیه با بیان اینکه شهدا برای اقتدار و عزت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران جان خود را فدا کردند، افزود: ما باید پای این انقلاب با محتوای ولایت بایستیم چراکه ولایتفقیه نباشد رئیسجمهور و دیگر ارگانهای حکومتی ما مشروعیت ندارد و عین حکومت طاغوت است.
وی در ادامه گفت: برداشت از قرآن نباید تکبعدی باشد و برداشت باید جامع و کامل باشد و مادحین در برنامههای خود به این امر توجه کنند.
استاد حوزه علمیه بابیان اینکه در هیئتهای مذهبی محتوای قرآنی و عترت موردتوجه قرار گیرد، افزود: قبل از منبر و سخنرانی قرآن حذف نشود و فضای قرآنی تقویت شود.
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