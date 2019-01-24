به گزارش خبرنگار مهر، امین امینیان شامگاه چهارشنبه در جلسه کارگروه اشتغال شهرستان هشترود که با حضور معاون اعتباری بانک توسعه استان، کارشناس پست بانک استان، دستگاه‌های اجرایی و به ریاست فرماندار این شهرستان برگزار شد، گفت: خوشبختانه شهرستان هشترود به جهت وجود منابع مواد معدنی غنی بوده و از این لحاظ جزو سه شهرستان برتر استان است.

وی سپس ادامه داد: این مسئله عامل مضاعفی شده تا ما نیز همواره در سیاست‌گذاری‌های شهرستان تمرکز و هدف‌گذاری بر فرآوری معادن داشته باشیم به همین منظور در معدن مرمر سبز کریم‌آباد که فعال‌ترین معدن استان است تاکید بر انجام فرآوری داشتیم تا از ضایعات سنگ‌های مرمر سنگ مصنوعی تولید کنند.

فرماندار هشترود سپس افزود: خوشبختانه مجوزهای لازم اخذ شده و آماده دریافت تسهیلات از طرف بانک توسعه تعاون است. سنگ‌های تولید شده باتوجه به اینکه جز صنایع دستی محسوب می‌شوند راه‌اندازی این واحد تولیدی کمک شایانی به توسعه گردشگری و صنایع دستی شهرستان نیز خواهد کرد و از طرفی ارزش افزوده بسیار بالایی برای منطقه ایجاد می کند.

امینیان با بیان اینکه متاسفانه ۷۰ الی ۸۰ درصد از منابع پرداختی در گذشته در سطح شهرستان سرمایه‌گذاری نشده است گفت: بخشی از این بی‌مهری‌ها ریشه در سیاست‌هایی داشت که پس از پرداخت تسهیلات بر نحوه صحیح اجرای طرح نظارت نمی‌کرد اما با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید پرداخت تسهیلات با هدف ایجاد اشتغال و رونق تولید صورت گرفته است و اطمینان می‌دهیم با تشکیل هیات نظارت بر طرحها اجازه هیچ گونه انحراف در طرح‌ها را نخواهیم داد.

وی افزود: در همین راستا طی روزهای آینده چند نمونه از طرح‌های که تسهیلات اشتغال پایدار روستایی دریافت کرده‌اند بهره‌برداری خواهند شد.

وی همچنین از پست بانک استان خواست تا تسهیلات مورد نیاز طرح مجتمع بین‌راهی و جایگاه عرضه سوخت CNG واقع در پوستین ذور را که مجوزهای لازم را اخذ کرده در اسرع وقت پرداخت کنند.

امینیان با تحسین و تمجید از همت وپشتکار سرمایه‌گذاران شهرستان که مدت‌هاست در برابر فشارهای مختلف ناشی از بروکراسی ایستادگی و مقاومت کرده اند گفت: حمایت و پشتیبانی از این افراد و خصوصا افرادی که علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در این شهرستان هستند اما با قوانین و مسایل آن آشنا نیستند وظیفه مجموعه دستگاه‌های اجرایی و بانک‌های عامل است.