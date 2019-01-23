همایش امام رضا(ع) و گفتگوی ادیان، احیای امر عالم آل محمد است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله العظمی حسین وحید خراسانی در دیدار اعضای شورای عالی علمی علمی و اجرایی همایش بین المللی امام رضا(ع) و گفت‌وگوی ادیان در قم بیان کرد: این کار شما بسیار مورد تأیید و تقدیر و باعث احیای امر عالم آل محمد(ع) است.

وی با بیان اینکه قضیه مناظرات امام هشتم(ع) غوغایی است بزرگ، خاطرنشان کرد: ان شاءالله به احسن وجه این بخش از سیره امام هشتم(ع) را احیا کنید و به این امر اهمیت بدهید.

این مرجع تقلید با بیان روایاتی در باب شخصیت امام هشتم(ع) و زیارت ایشان بیان کرد: در روایات است که اگر کسی هزار سال عمر کند و هر سال به حج برود و تمام این هزار حج مقبول باشد معادل یک مرتبه زیارت حضرت علی ابن موسی الرضا(ع) است.

وی افزود: ان شاءالله که اسم همه دست اندرکاران و مسئولان این همایش ارزشمند در دفتر امام هشتم(ع) ثبت و ضبط شود و بی‌شک شما نیز اثرات این اقدام را در زندگی خواهید دید. چرا که همه شما عزیزان مورد لطف عنایت حضرت هستید.

دعوت از بزرگان و علمای ادیان ابراهیمی در همایش امام رضا(ع) و گفتگوی ادیان

حجت الاسلام عبدخدایی نیز در این دیدار ضمن تسلیت ایام شهادت، به معرفی این همایش، کمیسیون ها و اهداف آن پرداخت و بیان کرد: همایش امام رضا(ع) و گفتگوی ادیان با تأکید بر سیره امام هشتم(ع) در مناظره و گفتگو با ادیان و مذاهب مختلف در چند محور شامل دین و عقلانیت، توحید و خدا محوری، نقش گفتگوی دینی در همزیستی مسالمت آمیز ادیان، عدالت و محبت و تربیت دینی در ادیان ابراهیمی با حضور چهره‌ها و شخصیت‌های بزرگ ادیان بزرگ ابراهیمی در مشهد برگزار می‌شود.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به برگزاری هشت پیش نشست تخصصی در داخل و خارج کشور خاطر نشان کرد: قبل از برگزاری همایش اصلی تاکنون چهار نشست خارجی در کشورهای لبنان، هندوستان، مالزی واندونزی و چهار نشست داخلی در قم، ارومیه، تهران و اصفهان با حضور رهبران و علمای ادیان ابراهیمی برگزار شده است.

مناظره و گفتگو بخشی از سیره عالم آل محمد(ص) است

حجت الاسلام حجت گنابادی نژاد، رئیس سازمان فرهنگی آستان قدس رضوی نیز در این دیدار ضمن ابلاغ سلام تولیت معظم آستان قدس رضوی خدمت این مرجع بزرگ عالم تشیع عنوان کرد: شخصیت امام هشتم(ع) ابعاد گسترده‌ای دارد و مناظره و گفتگو با شخصیت‌های علمی ادیان مختلف بخشی از سیره این امام همام است.

وی افزود: مضجع منور امام هشتم(ع) همواره مورد علاقه پیروان سایر ادیان بوده و در سال‌های اخیر نیز در ایام شهادت ایشان شاهد حضور کاروان‌های مختلف پیاده اهل سنت از استان‌های مختلف کشور هستیم.

حجت الاسلام گنابادی‌نژاد با تأکید بر اینکه ارامنه ایرانی نیز اهتمام ویژه‌ای در زیارت امام هشتم(ع) دارند، تصریح کرد: با توجه به نگاه ضد توحیدی که توسط ایادی شیطانی با ابزارهای متنوع منعکس می‌شود، شخصیت امام هشتم(ع) و سیره ایشان در مواجهه با سایر ادیان، فرصتی برای ما خادمان بارگاه علی ابن موسی الرضا(ع) فراهم کرده تا با انعکاس معارف اهل بیت(ع) در برابر این هجمه‌ها اقدام نماییم.