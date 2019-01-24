«کاروان سلامت» آذربایجان شرقی به راه افتاد

سعید کنعانی در گفتگو با خبرنگار مهر، ابراز داشت: پزشکان متخصص و عمومی در ۲۲ شهرستان استان آذربایجان شرقی به مناسبت سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، برای ویزیت و تجویز داروی رایگان به محرومان ارائه خدمت می کنند.

وی افزود: به مناسبت ۴۰ امین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران، داوطلبان جمعیت هلال احمر استان با همکاری جمعیت هلال احمر شهرستان ها در قالب طرح کاروان سلامت با حضور در روستاهای محروم استان، اقدام به ویزیت و تجویز داروی رایگان و اعطای بسته های حمایتی به مردم این روستاها می کنند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر آذربایجان شرقی تاکید کرد: جمعیت هلال احمر استان این طرح را از روستای سیدلو شهرستان مرند آغاز کرده و تا ۲۲ بهمن در روستاهای محروم ۲۲ شهرستان استان هم اجرا خواهد شد.

کنعانی با اشاره به تعداد نیروهای متخصص شرکت کننده در این طرح گفت: در این طرح ۲۰ پزشک متخصص، عمومی و ماما به همراه داوطلبان جمعیت هلال احمر حضور دارند که امروز در روستای «سیدلو» مرند بیش از ۱۱۰ نفر از اهالی روستا از خدمات پزشکی این گروه بهره مند شدند.

وی همچنین از ارائه بسته حمایتی به نیازمندان خبر داد و تصریح کرد: در کنار اجرای این طرح، ۸۰ بسته حمایتی شامل لوازم بهداشتی و پوشاک هم به ارزش بیش از ۵۰ میلیون ریال میان اقشار نیازمند روستای سیدلو توزیع شد.