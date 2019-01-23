خبرگزاری مهر- گروه استان‌ها: به دنبال بارش سنگین برف در الیگودرز، جاده الیگودرز به «زز و ماهرو» بر اثر زمین لغزش به طول ۳۰۰ متر تخریب شد، شدت تخریب به حدی بوده که برآورد اولیه آورد کوه تخریب شده به داخل دره و سد کردن رودخانه «مورزرین» حدود ۴ میلیون مترمکعب تخمین زده شده است.

راه ارتباطی ۲۱ هزار روستایی همچنان قطع است

در پی این حادثه، جاده الیگودرز به زز و ماهرو مسدود و ارتباط ۱۴۷ روستا با ۲۱ هزار نفر جمعیت با مرکز شهرستان الیگودرز قطع شده است.

در این راستا عملیات امداد رسانی هوایی از سوی جمعیت هلال احمر لرستان به این ۱۴۷ روستا در دستور کار قرار گرفت، در این امداد رسانی مواد غذایی برای روستائیان ارسال و تعدادی از پزشکان نیز برای درمان مردم به این منطقه اعزام شدند.

انجام عملیات امداد هوایی به منطقه

غلامرضا آقامیرزایی مدیرکل مدیریت بحران لرستان در این رابطه در سخنانی، اظهار داشت: به دنبال رانش زمین در محور الیگودرز به «شول آباد» و مسدود شدن راه ارتباطی جاده الیگودرز به شهر «شول آباد» راه ارتباطی ۱۴۷ روستا قطع شد.

وی، ادامه داد: در این راستا بالگرد جمعیت هلال احمر لرستان برای عملیات امداد هوایی روز چهارشنبه سوم بهمن ماه به پرواز درآمد و به روستای «گلی چاس» بخش زز و ماهرو اعزام شد.

مدیرکل مدیریت بحران لرستان با بیان اینکه این بالگرد ۴۵ سبد غذایی را برای اهالی این روستا انتقال داد، افزود: همچنین تیم درمانی شامل پزشک، پرستار و ماما به همراه دارو به این روستا انتقال داده شد.

آقامیرزایی، تصریح کرد: این تیم درمانی در مجموع ۵۵ بیمار را ویزیت و یک بیمار را نیز به الیگودرز برای درمان انتقال دادند.

توزیع بسته‌های غذایی و دارو بین روستائیان

حمید کشکولی فرماندار الیگودرز نیز در این رابطه با اشاره به امداد رسانی هوایی به ۱۴۷ روستای این شهرستان که در جریان زمین لغزش اخیر راه ارتباطی آنها قطع شده است، اظهار داشت: در این راستا بسته های مواد غذایی و کادر درمانی شامل پزشک، پرستار و مقداری دارو را روزانه به روستاهایی که امکان ارتباط آنها فراهم نیست ارسال می کنیم.

وی، بیان داشت: این بسته های غذایی به همراه کادر درمانی با همکاری جمعیت هلال احمر و دانشگاه علوم پزشکی لرستان، به این منطقه ارسال می شوند.

آمادگی هلال احمر برای عملیات امدادرسانی

لونی مدیر جمعیت هلال احمر الیگودرز نیز در این رابطه با بیان اینکه جمعیت هلال احمر آمادگی دارد هر آنچه که مواد غذایی و دارو نیاز بوده را تا زمان باز شدن راه ارتباطی این روستاها ارسال کند، اظهار داشت: هلال احمر تا زمانی که نیاز به انجام عملیات امداد هوایی برای امداد رسانی به مردم این روستاها وجود داشته باشد، اقدامات لازم را انجام خواهد داد.

وی، بیان داشت: جمعیت هلال احمر در این زمینه از هیچ تلاشی دریغ نخواهد کرد.