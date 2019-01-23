اولین حضور علنی همسر بن سلمان در انظار عمومی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، شاهزاده «ساره بنت مشهور» همسر محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی برای نخستین بار در انظار عمومی ظاهر شد.

رسانه ها و شبکه های اجتماعی خبر حضور همسر بن سلمان در انظار عمومی را مخابره کردند.

بر اساس این گزارش، همسر محمد بن سلمان برای نخستین بار در جریان شرکت در یک برنامه فرهنگی – هنری در مرکز تاریخی «ملک عبدالعزیز» در انظار عمومی دیده شد.

برنامه فرهنگی – هنری موسوم به «المشراق ۲» که از سه شنبه به مدت دو روز آغاز شده است، زیر نظر همسر بن سلمان برگزار می شود.