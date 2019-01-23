به گزارش خبرنگار مهر، سردار سرتیپ قاسم رضایی عصر چهارشنبه در نشست با مرزنشینان، فعالان تجاری و صیادی استان بوشهر اظهار داشت: استان بوشهر با برخورداری از ۷۰۰ کیلومتر مرز دریایی نقش مهمی در معادلات تجاری و فعالیت‌های صیادی و کارهای مرتبط با دریا دارد.

وی به موقعیت خاص استان بوشهر اشاره کرد و ادامه داد: مرزنشینان نقش بسیار مهمی در حراست و حفاظت از مرزها دارند و مردم استان بوشهر تاکنون به خوبی از مرزهای کشور دفاع کرده‌اند و رشادت خود را در این زمینه بارها نشان داده‌اند.

فرمانده مرزبانی کشور با بیان اینکه مردم همواره دشمنان را در زمینه‌های مختلف ناامید کرده‌اند، اضافه کرد: ایران اسلامی دارای ۸۰ میلیون مرزدار و مرزبان است که چهار میلیون نفرشان در مرزها سکونت دارند.

وی از نشست با مرزنشینان برای شنیدن نیازها و مشکلات آنها در همه استان‌های مرزی خبر داد و افزود: قاچاق مواد مخدر یکی از معضلات اصلی در استان بوشهرو استان‌های همسایه است که شاهد مقابله جدی با این پدیده هستیم.

رضایی با اشاره به اینکه امنیت کامل در مرزهای ایران برقرار است خاطرنشان کرد: تمام نقاط مرزی ایران با امنیت کامل آماده هر گونه سرمایه‌گذاری در حوزه اقتصاد و صنایع مختلف تبدیلی است.

وی با بیان اینکه مشکلات مرزنشینان در جابجایی کالا و صادرات و واردات برخی از مشکلات ناشی از ضعف قانون و همچنین برداشت متفاوت از آن است گفت: مشکلات بدون همراهی مرزنشینان و مسئولان حل نمی‌شود.

فرمانده مرزبانی ناجا تصریح کرد:‌ در حوزه مرزنشینی باید با اصلاح قانون، اتخاذ راهکاری‌های لازم و طراحی سازوکارهای جدید با همراهی خود مرزنشینان شرایط کار را تسهیل کرد که مرزبانی از این کار استقبال می‌کند.

وی با تاکید بر استاندارد سازی لنج‌های صیادی و تجاری و نصب ردیاب بر اساس قوانین بین‌المللی اظهار داشت: با تفویض اختیار به فرماندهان دریابانی در شهرستان‌های استان بوشهر مشکل تمدید دفترچه مرزنشینان و مجوز صیادان از هفته آینده حل می‌شود.