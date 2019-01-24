تیم فوتبال شهرداری همدان دربازی برابر کاسپین قزوین مستحق باخت بود

هادی گل محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به دیدار هفته هفدهم شهرداری همدان برابر تیم کاسپین قزوین اظهار داشت: تیم ما در این بازی یکی از بدترین بازیهای خود را پشت سر گذاشت و کاملاً مستحق این شکست خانگی بودیم.
وی افزود: عدم تمرین در هفته گذشته به علت شرایط برفی همدان و روحیه بهم ریخته بازیکنان و استرس از باختن و عدم نتیجهگیری عواملی بود که به نوعی بر بازی بازیکنان تأثیر کاملاً منفی گذاشته بود.
سرمربی تیم فوتبال شهرداری همدان با اشاره به نیمه نخست این مسابقه گفت: در نیمه ول گل بسیار بدی را دریافت کریم و باعث شد تیم ما در کل ازلحاظ روحی و روانی بهم بریزد و روز خوبی را نتوانیم پشت سر بگذاریم.
گل محمدی خاطرنشان کرد: در نیمه دوم هم بازیکنانم نتوانستند خود را پیدا کنند و بازی همیشگی را به نمایش بگذارند و در نهایت شکست بسیار بدی را تجربه کردیم.
وی با اشاره بهاحتمال سقوط تیم فوتبال شهرداری همدان به لیگ دسته سوم فوتبال کشور بیان کرد: حتی یک درصد هم به سقوط فکر نمیکنم و ما و تمامی بازیکنان تا لحظه پایانی مسابقات برای بقا میجنگیم.
سرمربی تیم فوتبال شهرداری همدان عنوان کرد: جلسه خوبی در این هفته با مدیران باشگاه پشت سرگذاشتیم و قولهایی داده شد که مشکلات تیم برطرف شود و با حمایت خود و قولهایی که دادند ما را به ادامه کار دلخوش کردند.
گل محمدی با اشاره به بازیهای پیش رو تیم فوتبال شهرداری همدان گفت: متأسفانه نتوانستیم از بازیهای ساده خود امتیاز بگیریم و از این هفته دیدارهای ما برابر تیمهای مدعی و قدرتمند گروه آغاز خواهد شد و باید سعی کنیم از این تیمها امتیاز بگیریم.
وی یادآور شد: دیگر برای تفاوتی ندارد تیم روبروی ما چه جایگاهی در جدول ردهبندی دارد و در هر دیدار تنها برای کسب امتیاز به میدان مسابقه خواهیم رفت.
گفتنی است؛ تیم فوتبال شهرداری همدان در هفته هجدهم در یک دیدار خارج از خانه دوشنبه ۸ بهمنماه برابر تیم مدعی مقاومت تهران به میدان خواهد رفت.
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