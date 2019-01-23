فرهنگ پاسخگویی در بین مسئولان شهرستان کنگان گسترش یابد

به گزارش خبرنگار مهر، فتح‌الله نوروزی چهارشنبه‌شب در جمع مردم بنک ضمن تشکر از همراهی و حضور مردم و تلاش های شهردار و اعضاء شورای اسلامی شهر بنک اظهار داشت: این دیدارها حرکت ارزشمندی در راستای یکی از مولفه های حقوق شهروندی و نظام مردم سالاری دینی انجام می گیرد.

وی اضافه کرد: مجموعه دولت وظیفه و تعهدات اصلی خود را خدمت بی منت به مردم می داند. دیدارهای مردمی مفید است و مردم مسائل و مشکلات خودشان را در یک محیط متفاوت بیان می کنند.

فرماندار کنگان بیان کرد: دیدار چهره به چهره با مردم، اعتماد سازی و نیز بررسی مشکلات مردم بدون واسطه است. یکی از اهداف تحول اداری، ارتقا و حفظ کرامت مردم پرسشگری از حقوق مسلم مردم و پاسخگویی عمده‌ترین وظیفه مسئولین است.

وی با بیان اینکه نباید ارتباطمان با مردم ضعیف شود و باید خدمات خود و دولت را به صورت صادقانه و با بهترین شیوه با مردم در میان بگذاریم افزود: پیگیری مطالبات شهروندان تا رسیدن به نتیجه مطلوب وظیفه ای است که همه باید در تحقق آن تلاش کنند.

نوروزی بیان کرد: مدیران لازم است در راستای سیاست های دولت تدبیر و امید مشکلات مردم را احصاء کرده و با برنامه مناسب درصدد رفع آن باشند.با برنامه ریزی مناسب و با تعامل همه دستگاه های اجرایی بخصوص شهرداران سه گانه شهرستان پروژه های عمرانی در سطح شهرستان افتتاح و یا عملیات اجرایی آن آغاز خواهد شد.

وی اضافه کرد: در دهه مبارک فجر در شهر بنک پروژه هایی با اعتبار ۲۲۸ میلیون ریال افتتاح و آغاز عملیات اجرایی آن انجام می‌شود. پروژه هایی که آغاز عملیات اجرایی آنها در دهه مبارک فجر در شهر بنک صورت می گیرد شامل احداث اورژانس شهری، احداث سالن ورزشی بانوان، احداث مدرسه ۹ کلاسه، توسعه مرکز بهداشتی و درمانی، ایجاد و باز سازی جاده بین مزارع است.

وی گفت: برای مجتمع فرهنگی و هنری شهر بنک اعتبار لازم در نظر گرفته شده و پیمانکار جدید بزودی کار خود را آغاز خواهد کرد. بلوار ساحلی و بلوار امام حسین (ع) با تلاش شهرداری و شورای اسلامی و با پشتیبانی فرمانداری در دهه مبارک فجر افتتاح خواهد شد.