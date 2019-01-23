کشته و زخمی شدن دهها مزدور سعودی در عملیات یمنی ها در جیزان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، در پی عملیات هجومی گسترده نیروهای ارتش و کمیته های مردمی یمن در جنوب و شرق جبل النار در جیزان ده ها مزدور نظامی سعودی کشته و زخمی شدند.

یک منبع نظامی اعلام کرد که نیروهای ارتش و کمیته های مردمی یمن موفق شدند طی یک عملیات هجومی گسترده در جنوب و شرق جبل النار بر چندین موضع تسلط پیدا کرده و با غنیمت گرفتن سلاح، تدارکات رسانی دشمن را قطع کنند.

در همین حال، یک منبع یمنی گفت که در این درگیری بیش از ۳۰ نفر از شبه‌نظامیان وابسته به دولت مستعفی یمن و ائتلاف سعودی از پای درآمدند.