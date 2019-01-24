تاکیدمغرب برهماهنگی کشورهای عربی برای بازگشت سوریه به اتحادیه عرب

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، وزیر امور خارجه مغرب در خصوص روابط با دمشق گفت: مغرب از سال ۲۰۱۲ روابط دوجانبه خود با سوریه را قطع نکرده و سفارتش را در دمشق نبسته است.

«ناصر بوریطه» در گفتگو با الجزیره افزود: بنابراین مغرب در وضعیت ازسرگیری روابط با دمشق نیست چرا که این روابط اصلا قطع نشده است.

وی در خصوص بازگشت سوریه به اتحادیه عرب نیز با تاکید بر اینکه هماهنگی بین کشورهای عربی قبل از اتخاذ هر تصمیمی ضروری است، افزود که تغییرات میدانی وجود دارد که باید مدنظر قرار گیرد و به نقش فعال کشورهای عربی در سوریه نیاز است.

وزیر امورخارجه مغرب در خصوص قطع روابط یکجانبه کشورش با ایران هم مدعی شد که مغرب سیاستی مستقل و بیطرف دارد و قطع روابط رباط با تهران هیچ ارتباطی با کشورهای حاشیه خلیج فارس ندارد.

بوریطه همچنین مدعی شد: روابط ما تا پیش از قطع کامل با تهران، متزلزل بود و دارای بحران های زیادی بودیم.

وزیر خارجه مغرب پیرامون بحران یمن نیز گفت که کشورش از ابتدا در ائتلاف تحت سرکردگی عربستان سعودی در جنگ یمن مشارکت داشته اما بعدا با توجه به تغییر ارزیابی خود از اوضاع در سایه تحولات میدانی سیاسی و انسانی یمن موضعش را تغییر داده است.