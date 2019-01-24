توزیع ۹۴۰ تن گوشت قرمز در ایلام

مهدی پورسیابیدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در راستای تنظیم بازار و تامین کمبود مواد پروتئینی استان از ابتدای سال تاکنون مجموعه ستاد تنظیم بازار استان میزان ۹۴۰ تن گوشت قرمز منجمد و گرم و حدود یک هزار تن گوشت مرغ و ۶۰ هزار شانه تخم مرغ را در بازار استان توزیع کرده است.

وی افزود: همچنین در ایام پیش رو و پایانی سال به دنبال این هستیم که ذخائر استان را به حد قابل قبولی برسانیم.

پورسیابیدی تصریح کرد: مردم توجه داشته باشند که ما مشکلی در خصوص تامین نهادها و فرآورده ها نداریم و به اندازه کافی در استان گوشت ذخیره می شود و در ایام پایانی سال به وفور آن را در بازار توزیع خواهیم کرد.

وی افزود: تامین گوشت سفید و قرمز با هدف تنظیم بازار در مناطق مختلف استان است.