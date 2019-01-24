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۴ بهمن ۱۳۹۷، ۷:۴۴

مدیر کل پشتیبانی امور دام ایلام خبر داد:

توزیع ۹۴۰ تن گوشت قرمز در ایلام

توزیع ۹۴۰ تن گوشت قرمز در ایلام

ایلام - مدیر کل پشتیبانی امور دام ایلام از توزیع ۹۴۰ تن گوشت قرمز در ایلام به منظور تعادل سازی در قیمت ها خبر داد.

مهدی پورسیابیدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در راستای تنظیم بازار و تامین کمبود مواد پروتئینی استان از ابتدای سال تاکنون مجموعه ستاد تنظیم بازار استان میزان ۹۴۰ تن گوشت قرمز منجمد و گرم و حدود یک هزار تن گوشت مرغ و ۶۰ هزار شانه تخم مرغ را در بازار استان توزیع کرده است.

وی افزود: همچنین در ایام پیش رو و پایانی سال به دنبال این هستیم که ذخائر استان را به حد قابل قبولی برسانیم.

پورسیابیدی تصریح کرد: مردم توجه داشته باشند که ما مشکلی در خصوص تامین نهادها و فرآورده ها نداریم و به اندازه کافی در استان گوشت ذخیره می شود و در ایام پایانی سال به وفور آن را در بازار توزیع خواهیم کرد.

وی افزود:  تامین گوشت سفید و قرمز با هدف تنظیم بازار در مناطق مختلف استان است.

کد مطلب 4522236

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