محدودیت های ترافیکی محور کرج - چالوس اعلام شد

سرهنگ رضا گودرزی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه محدودیت های ترافیکی به دلیل تامین نظم و امنیت جاده اعمال می شود، اظهار کرد: تردد انواع خودرو از ساعت ١٤ تا ٢٤ روز جمعه پنجم بهمن ماه از وسایل نقلیه از کرج به سمت مرزن آباد ممنوع می شود.

وی گفت: با اعلام ماموران پلیس راه مستقر در محور تردد انواع خودرو از ساعت ١٧ تا ٢٤ همان روز از مرزن آباد به سمت کرج به صورت یک طرفه خواهد بود.

رئیس پلیس راه استان البرز اضافه کرد: تردد موتور سیکلت از ساعت ١٢ ظهر روز گذشته تا ساعت شش بامداد روز شنبه ششم بهمن ماه از محور کرج - چالوس و بلعکس ممنوع است.

سرهنگ گودرزی گفت: تردد انواع تریلر، کامیون و کامیونت از محور کرج-چالوس نیز ممنوع است.