مقابله جدی با قاچاق سوخت در مرزهای استان کردستان ضروری است

بە گزارش خبرنگار مهر، بهمن مرادنیا شامگاه چهارشنبه در نهمین جلسه کمیسیون قاچاق کالا و ارز استان کردستان با بیان اینکه خروج بطور میانگین روزانه ۲۰ اتوبوس از مرز به بهانه جابجایی مسافر توجیهی ندارد، اظهارداشت: بعضی از این اتوبوس ها به بهانه حمل مسافر سوخت قاچاق می کنند که ضرورت دارد با آنها برخورد شود و ترددهای آنان ساماندهی و محدود شود.

وی با بیان اینکه در زمینه قاچاق سوخت توسط اتوبوس ها باید شرکت های متخلف مورد پیگرد قرار گیرند، افزود: منشا قاچاق سوخت توسط اتوبوس ها شرکت ها هستند که لازم است برخورد قانونی با متخلفان صورت گیرد.

استاندار کردستان با بیان اینکه افرادی به منافع عمومی دست درازی می کنند، ادامه داد: همه دستگاه ها باید مراقب بوده و با جدیت در این رابطه با متخلفان برخورد کنند تا در شرایط اقتصادی کنونی افراد سودجو نتوانند از روزنه های موجود، برای ضربه زدن به اقتصاد استان و کشور سوء استفاده کنند.

مرادنیا یادآور شد: جایگاه های سوخت نیز باید مداوم مورد بازرسی دستگاه های نظارتی قرار گیرند تا زمینه برای سوء استفاده فرصت طلبان فراهم نشود.

وی با سرزنش و نکوهش رفتار عده ای سودجو که در این شرایط اقتصادی کشور به منافع عمومی ضربه می زنند، بیان کرد: شایستە نیست در این شرایط تحریم و فشار اقتصادی افرادی تحت عناوین و روش های مختلف سودجویی و اخلال ایجاد کنند.

استاندار کردستان در بخش دیگری از سخنان خود بە موضوع قاچاق دام از مرزهای استان نیز اشاره کرد و گفت: متاسفانه تا صحبت قاچاق دام در کشور مطرح می شود توجهات به کردستان جلب می شود، در حالیکه این قاچاق ممکن است از مرز استان های دیگر نیز صورت گیرد.

مرادنیا افزود: کسانی که قاچاق دام می کنند بعضا از دیگر نقاط کشور به کردستان می آیند و بومی نیستند ولی ضرورت دارد که با قاچاق دام با توجه به نیاز کشور، اقدامات مناسب صورت گیرد.

وی بر مبارزه جدی با قاچاق دام تاکید کرد و اظهارداشت: برای مقابله با قاچاق نیاز است طرح قرنطینه در مناطق مرزی بانه و مریوان اجرایی شود و اجرای این طرح می تواند تاثیر زیادی در کاهش قاچاق دام از استان به خارج از کشور داشته باشد.