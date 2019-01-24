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۴ بهمن ۱۳۹۷، ۸:۵۲

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کردستان:

بعضی از اتوبوسهای مسافربری اقلیم کردستان عراق سوخت قاچاق می کنند

بعضی از اتوبوسهای مسافربری اقلیم کردستان عراق سوخت قاچاق می کنند

سنندج – مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کردستان گفت: بعضی از اتوبوس های مسافربری از کردستان به اقلیم کردستان عراق در حال قاچاق سوخت هستند.

بە گزارش خبرنگار مهر، البرز حسینی شامگاه چهارشنبه در نهمین جلسه کمیسیون قاچاق کالا و ارز استان کردستان، اظهارداشت: روزانه بطور میانگین ۱۷ تا ۲۲ اتوبوس مسافربری از استان کردستان به اقلیم کردستان عراق در حال تردد است که این مسئله هیچگونه توجیهی ندارد.

وی افزود: در بازدیدهای صورت گرفته از این اتوبوس ها مشاهده شده اغلب آنها مسافر نداشته و یا از پوشش صوری مسافر برای قاچاق سوخت استفاده می کنند.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کردستان ادامه داد: طی دو ماه اخیر ۶۰۰ سرویس اتوبوس مسافربری از مرز خارج شده و در بازدیدهای صورت گرفته از اتوبوس های متخلف، دو شرکت مسافربری به پرداخت ۱۷۰ میلیون ریال جریمه محکوم شدند.

حسینی بر کاهش سرویس های مسافری از مرز تاکید کرد و یادآور شد: ماهیانه نباید بیش از ۱۰ تا ۱۲ سرویس مسافری از استان به خارج از مرز و به اقلیم کردستان عراق تردد داشته باشد.

وی با تاکید بر اینکه باید تعداد اتوبوس های مسافربری از مرز را کاهش دهیم، بیان کرد: طی یک هفته گذشته، ۳۲ راننده متخلف جریمه و ۲۲ کارت هوشمند رانندگی نیز به مدت دو ماه مسدود شده است.

کد مطلب 4522241

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