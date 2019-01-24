واگذاری۱۹پروژه تعمیر و نگهداری تأسیسات آبرسانی همدان به بخش خصوصی

به گزارش خبرنگار مهر، سید مصطفی هاشمی عصر چهارشنبه در نشستی با فرماندار نهاوند با اشاره به سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال ۹۵ و با بیان اینکه جمعیت استان همدان یک میلیون و ۷۳۸ هزار نفر است، گفت:در حال حاضر ۳۵.۷ درصد از جمعیت استان همدان روستا نشین هستند.

سید مصطفی هاشمی ادامه داد: بر اساس اطلاعات ثبت شده؛ استان همدان دارای یک هزارو ۶۲ روستا است که از این تعداد ۷۹۵ روستا تحت پوشش خدمات آبرسانی است وبر این اساس ۸۶ درصد جمعیت استان تحت پوشش این شرکت است.

وی در ادامه با بیان اینکه شاخص بهره مندی روستاییان از آب آشامیدنی سالم ۷۶.۰۳ درصد می باشد؛ عنوان کرد: بر اساس اطلاعات ثبت شده؛ ۱۵۳ هزار مشترک روستایی تحت پوشش شرکت هستند.

وی در بخش دیگری از سخنانش ضمن اشاره به گزارش مرکز بهداشت از میزان مطلوبیت آب شرب روستاهای استان ازسال ۹۰ تا ۹۷ اظهار داشت:خوشبختانه بر اساس گزارش مذکور، میزان مطلوبیت آب شرب از ۸۸ درصد در سال ۹۰ به ۹۷.۷ درصد در سال جاری رسیده است.

هاشمی در ادامه سخنانش با بیان اینکه خوشبختانه در سالهای اخیر برخی از پروژه ها با مشارکت های مردمی به انجام رسیده است، عنوان کرد: سال گذشته ۷۱ پروژه با یک هزارو ۵۷ میلیون ریال اعتبار مشارکتی به انجام رسید که این تعداد در ۹ ماهه سال جاری به ۶۹ پروژه رسید.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه پیشرفت نهاد های دولتی با همراهی و همکاری بخش خصوصی امکان پذیرتر است؛ گفت: در خصوص واگذاری پروژه های تعمیر و نگهداری تأسیسات آبرسانی به بخش خصوصی سال گذشته ۱۶ پروژه با بیش از ۲۵ میلیون ریال اعتبار به بخش خصوصی واگذار شد که این تعداد در سال جاری به ۱۹ پروژه با بیش از ۵۷ میلیون ریال اعتبار رسید.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان همدان در ادامه ضمن ارائه گزارشی از عملکرد شرکت آبفاردر شهرستان نهاوند، اظهار کرد: شهرستان نهاوند دارای ۱۶۹ روستا است که از این تعداد ۱۱۴ روستا تحت پوشش شرکت آبفار و مابقی تحت نظارت شوراهای روستاها هستند.

وی همچنین با بیان اینکه در حال حاضر ۸۰ درصد جمعیت روستایی شهرستان نهاوند تحت پوشش خدمات شرکت ابفار است، افزود: هم اکنون ۸ مجتمع آبرسانی در روستاهای گاماسیاب، دهنو علیا، کرک، چناری، شهرک، زرین باغ، محمودیه، فارسبان در حال فعالیت است که ۴۶ هزارو ۹۸۷ نفر جمعیت را تحت پوشش قرار داده اند.

هاشمی در خصوص تاسیسات آبرسانی موجود در سطح روستاهای شهرستان نهاوند نیز عنوان کرد: در حال حاضر در شهرستان نهاوند شاهد ۱۰۶ حلقه چاه فعال، ۴۱ دهنه چشمه با ظرفیت ۵ میلیون متر مکعب منابع تامین آب در سال، ۳۱۰ کیلومتر توسعه خطوط انتقال آب و ۶۷۵ کیلومتر توسعه شبکه توزیع آب هستیم.

وی یادآور شد: همچنین ۱۴۵ مخزن آب با ۱۸ هزارو ۳۱۵ متر مکعب ذخیره در سطح روستاهای شهرستان فعال است.

وی در ادامه ضمن اشاره به برخی مشکلات موجود در شهرستان نهاوند، عنوان کرد: وجود معارض در اجرای خط انتقال روستای فیازمان، وجود معارض در اجرای خط انتقال مجتمع گاماسیاب وبدهی به پیمانکاران و سازندگان تجهیزات از جمله مشکلات است.

هاشمی در ادامه این نشست ضمن درخواست از فرماندار نهاوند، بر ضرورت تحت پوشش قرارگرفتن دیگر روستاها با همراهی شوراهای روستا تاکید کرد و گفت: در حال حاضر ۵۵ روستا از ۱۶۹ روستای شهرستان نهاوند تحت پوشش شرکت ابفار نیستند و به صورت خودگردان اداره می شوند که شرکت آب و فاضلاب روستایی حاضر است ضمن همراهی هرچه بیشتر با مشترکین، این روستاها را نیز تحت پوشش خدمات قرار دهد.

وی افزود: چنانچه بخشداران در خصوص استانداردسازی انشعابات همراهی لازم را داشته باشند، شرکت تقسیط حق انشعاب را تا حد امکان به انجام خواهد رساند.

وی همچنین بر تعیین وضعیت روستاهای غیر تحت پوشش توسط مدیر شهرستانی تاکید کرد و در خصوص انشعابات غیر خانگی نیز گفت: از آنجا که مشترکین انشعابات غیر خانگی متعهد شده اند در زمان کمبود و قطع آب حق اعتراض نداشته باشند؛ لذا ضروری است پیش از واگذاری انشعابات غیر خانگی و به ویژه انشعابات صنعتی، بخشداران نظرات خود را در خصوص آن نوع از واگذاری اعلام کنند تا واگذاری با رعایت پیوست های اجتماعی انجام شود.