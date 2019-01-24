بخشداران روستاهای خودگردان نهاوند را تحت پوشش خدمات آبفار درآورند

به گزارش خبرنگار مهر، مراد ناصری عصر چهارشنبه با حضور در شرکت آبفار و در نشستی که با مدیر عامل و معاونین شرکت آب و فاضلاب روستایی با اشاره به اینکه قریب به 50 درصد جمعیت شهرستان نهاوند را روستانشینان تشکیل می دهند، گفت: با توجه به بالا بودن جمعیت روستایی در شهرستان نهاوند توجه به مطالبات و مشکلات روستاییان باید در اولویت اقدامات مدیران قرار گیرد.

وی در ادامه با بیان اینکه نباید وعده ای به مردم داده شود که تحقق آن امکان پذیر نیست و یا دور از دسترس است، اظهار کرد:بنده هیچ زمانی بدون هماهنگی با مدیران دستگاهی وعده ای را به مردم نمی دهم و همواره براین مهم تاکید دارم.

ناصری تاکید کرد: چنانچه مدیران دستگاهی، خدمتی را متعهد می شوند باید تعهد مذکور را به سرانجام برسانند.

وی با بیان اینکه طی سال جاری ارائه برخی خدمات را به مشترکین روستایی شرکت آبفار در شهرستان نهاوند متعهد شدیم،گفت: البته ایجاد تعهدات مذکور نیز با هماهنگی مدیر امور آبفار در شهرستان نهاوند انجام شد.

فرماندار نهاوند در گفتگو با مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان همدان بر ضرورت تعویض مخزن فرسوده دو روستای راوند سفلی و راوند علیا نیز تاکید کرد و با اشاره به اینکه در حال حاضر 55 روستا از 169 روستای شهرستان نهاوند تحت پوشش شرکت آبفار نیست، خاطرنشان کرد: با همراهی شورایاران و اعطاء امتیازاتی به مشترکین میتوان این روستاها را نیز تحت پوشش آورد.

ناصری حمایت همه جانبه خود را به منظور تحت پوشش آوردن روستاها اعلام کرد و گفت:با توجه به اعلام آمادگی شرکت آب و فاضلاب روستایی به منظور تحت پوشش قرار دادن روستاهای مذکور، ضرورت همکاری بخشداران و شورایاران احساس می شود.