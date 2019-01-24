به گزارش خبرنگار مهر، حمید میرزایی فرد شامگاه چهارشنبه در حاشیه بازدید از طرح‌های عمرانی این شهرستان، افزود: شهرستان خدابنده ظرفیت لازم برای توسعه را دارد و برای تحقق این امر مهم باید مسئولین همکاری کنند.

وی بر اهمیت جلب نظر بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در شهرستان خدابنده تأکید کرد و گفت: خوشبختانه تمامی زیر ساخت‌ها ازجمله معافیت۱۳ ساله مالیاتی برای سرمایه‌گذاران در این شهرستان فراهم‌شده است.

فرماندار خدابنده گفت: خدابنده یکی از شهرستان‌های استان زنجان است که از ۴ بخش مرکزی، افشار، بزینه رود و سجا سرود و ۳۴۲ روستا دارد ولی جزو مناطق محروم استان به شمار می آید.

میرزایی فرد ابراز کرد: ورود سرمایه‌گذاران به شهرستان خدابنده برای سرمایه‌گذاری باعث می‌شود بیکاری در این شهرستان به صورت قابل‌توجهی کاهش یابد.

وی افزود: متأسفانه این شهرستان در بخش کشاورزی و تولید گندم در سطح استان رتبه اول را دارد ولی آن‌طور که باید این شهرستان توسعه خوبی را نداشته است.

فرماندار خدابنده ابراز کرد: اشتغال نگرانی همه خانواده‌ها است و باید با فراهم آوردن زیرساخت‌ها برای سرمایه‌گذاران، نگرانی‌ها در حوزه اشتغال را کاهش داده و توسعه پایدار در این شهرستان محقق شود.