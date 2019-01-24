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۴ بهمن ۱۳۹۷، ۹:۲۱

فرماندار خدابنده:

معافیت۱۳ساله مالیاتی برای سرمایه‌گذاران درخدابنده فراهم شده است

معافیت۱۳ساله مالیاتی برای سرمایه‌گذاران درخدابنده فراهم شده است

زنجان-فرماندار خدابنده بر اهمیت جلب نظر بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در شهرستان خدابنده تأکید کرد و گفت: تمامی زیر ساخت‌ها ازجمله معافیت۱۳ ساله مالیاتی برای سرمایه‌گذاران فراهم شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حمید میرزایی فرد شامگاه چهارشنبه در حاشیه بازدید از طرح‌های عمرانی این شهرستان، افزود: شهرستان خدابنده ظرفیت لازم برای توسعه را دارد و برای تحقق این امر مهم باید مسئولین همکاری کنند. 

وی بر اهمیت جلب نظر بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در شهرستان خدابنده تأکید کرد و گفت: خوشبختانه تمامی زیر ساخت‌ها  ازجمله معافیت۱۳  ساله مالیاتی برای سرمایه‌گذاران در این شهرستان فراهم‌شده است. 

فرماندار خدابنده گفت: خدابنده یکی از شهرستان‌های استان زنجان است که از ۴ بخش مرکزی، افشار، بزینه رود و سجا سرود و ۳۴۲ روستا دارد ولی جزو مناطق محروم استان به شمار می آید.

میرزایی فرد ابراز کرد: ورود سرمایه‌گذاران به شهرستان خدابنده برای سرمایه‌گذاری باعث می‌شود بیکاری در این شهرستان به صورت قابل‌توجهی کاهش یابد. 

وی افزود: متأسفانه این شهرستان در بخش کشاورزی و تولید گندم در سطح استان رتبه اول را  دارد ولی آن‌طور که باید این شهرستان توسعه خوبی را نداشته است. 

فرماندار خدابنده ابراز کرد: اشتغال نگرانی همه خانواده‌ها است و  باید با فراهم آوردن زیرساخت‌ها برای سرمایه‌گذاران، نگرانی‌ها در حوزه اشتغال را کاهش داده و توسعه پایدار در این شهرستان محقق شود. 

کد مطلب 4522247

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