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۴ بهمن ۱۳۹۷، ۸:۴۱

رقابت های بین المللی کشتی فرنگی جام تختی در اندیمشک آغاز شد

رقابت های بین المللی کشتی فرنگی جام تختی در اندیمشک آغاز شد

اندیمشک - رقابت های بین المللی کشتی فرنگی جام تختی با آغاز وزن کشی کشتی گیران حاضر در این رقابت ها از صبح امروز در شهرستان اندیمشک آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سی و نهمین دوره رقابت های بین المللی کشتی فرنگی جام تختی با حضور نفرات مطرح داخلی و کشتی گیرانی از کشورهای صربستان، کرواسی، چین، فلسطین، ارمنستان، آذربایجان، گرجستان و کوبا روزهای ۴ و ۵ بهمن ماه در سالن شهید سروندی شهر اندیمشک استان خوزستان برگزار می شود.

قرار است با حضور وزیر ورزش و جوانان در حوالی ظهر، این افتتاحیه این مسابقات به صورت رسمی آغاز شود.

برنامه این رقابت ها به این شرح است:
پنج شنبه ۴ بهمن ماه:
ساعت ۷:۳۰ تا ۸: وزن کشی روز اول – تمامی اوزان (۲ کیلوگرم ارفاق وزن)
ساعت ۹:۳۰ تا ۱۲:۳۰: رقابت های مقدماتی
ساعت ۱۴تا ۱۶: رقابت های مقدماتی
ساعت ۱۶تا ۱۶:۳۰: مراسم افتتاحیه
ساعت ۱۶:۳۰ تا ۲۱: مرحله مقدماتی

جمعه ۵ بهمن ماه:
ساعت ۷:۳۰ تا ۸: وزن کشی تمامی اوزان (۲ کیلوگرم ارفاق وزن)
ساعت ۱۰: مرحله شانس مجدد
ساعت ۱۴: مسابقات رده بندی و فینال

کد مطلب 4522251

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