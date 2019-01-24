رقابت های بین المللی کشتی فرنگی جام تختی در اندیمشک آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، سی و نهمین دوره رقابت های بین المللی کشتی فرنگی جام تختی با حضور نفرات مطرح داخلی و کشتی گیرانی از کشورهای صربستان، کرواسی، چین، فلسطین، ارمنستان، آذربایجان، گرجستان و کوبا روزهای ۴ و ۵ بهمن ماه در سالن شهید سروندی شهر اندیمشک استان خوزستان برگزار می شود.
قرار است با حضور وزیر ورزش و جوانان در حوالی ظهر، این افتتاحیه این مسابقات به صورت رسمی آغاز شود.
برنامه این رقابت ها به این شرح است:
پنج شنبه ۴ بهمن ماه:
ساعت ۷:۳۰ تا ۸: وزن کشی روز اول – تمامی اوزان (۲ کیلوگرم ارفاق وزن)
ساعت ۹:۳۰ تا ۱۲:۳۰: رقابت های مقدماتی
ساعت ۱۴تا ۱۶: رقابت های مقدماتی
ساعت ۱۶تا ۱۶:۳۰: مراسم افتتاحیه
ساعت ۱۶:۳۰ تا ۲۱: مرحله مقدماتی
جمعه ۵ بهمن ماه:
ساعت ۷:۳۰ تا ۸: وزن کشی تمامی اوزان (۲ کیلوگرم ارفاق وزن)
ساعت ۱۰: مرحله شانس مجدد
ساعت ۱۴: مسابقات رده بندی و فینال
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