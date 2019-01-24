۱۱۵۰ میلیارد ریال تسهیلات اشتغالزایی دربخش کشاورزی کردستان جذب شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان، خالد جعفری اظهار داشت: در سال جاری در مرحله اول اشتغال پایدار روستایی یک هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال برای استان سهمیه تخصیص داده بودند که یک هزار و ۱۵۰ میلیارد ریال از این میزان در حوزه کشاورزی جذب شد.

وی با اشاره به اینکه سهم کشاورزی از این میزان تخصیص حدود ۴۵ درصد بود، افزود: با تلاش های انجام شده در راستای حمایت از تولید بخش کشاورزی میزان جذب شده در این بخش حدود ۱۲۶ درصد سهمیه است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان ادامه داد: تسهیلات اشتغال پایدار روستایی برای شهرهای مرزی چهار درصد و سایر شهرستان ها نیز شش درصد اعمال می شود که یک فرصت طلایی برای بخش کشاورزی است و این استان توانست قسمت عمده آن را جذب کند.

جعفری یادآور شد: تسهیلات جذب شده این استان در زمینه های مختلف از جمله دام، طیور، صنایع تبدیلی و غذایی، زراعت، گلخانه ها بود و جهت گیری این سازمان در اعطای تسهیلات نیز در راستای توسعه صنایع و واحدهای فرآوری بود.

وی بیان کرد: در این راستا تلاش داریم بتوانیم در فرآوری در محصولات کشاورزی بحث زنجیره ارزش را در استان توسعه داده و با سیاست های حمایتی دولت سرمایه گذاران را به این سمت هدایت کنیم.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان گفت: با توجه به این رویکرد و افزایش امکان نگهداری و انبار محصولات کشاورزی استان برای توسعه زیرساخت های فرآوری محصولات در بحث سیلو سازی درصدد هستیم ظرفیت ۵۶۰ هزار تنی استان را به یک میلیون تن برسانیم و علاوه بر آن بخش احداث سردخانه ها نیز ورود کردیم تا بتوانیم ظرفیت فعلی را به سه برابر برسانیم.