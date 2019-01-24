  1. استانها
  2. کردستان
۴ بهمن ۱۳۹۷، ۹:۳۳

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان:

۱۱۵۰ میلیارد ریال تسهیلات اشتغالزایی دربخش کشاورزی کردستان جذب شد

۱۱۵۰ میلیارد ریال تسهیلات اشتغالزایی دربخش کشاورزی کردستان جذب شد

سنندج - رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان گفت: امسال یک هزار و ۱۵۰ میلیارد ریال تسهیلات اشتغال پایدار روستایی برای افزایش سرمایه گذاری های بخش کشاورزی در این استان جذب شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان، خالد جعفری اظهار داشت: در سال جاری در مرحله اول اشتغال پایدار روستایی یک هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال برای استان سهمیه تخصیص داده بودند که یک هزار و ۱۵۰ میلیارد ریال از این میزان در حوزه کشاورزی جذب شد.

وی با اشاره به اینکه سهم کشاورزی از این میزان تخصیص حدود ۴۵ درصد بود، افزود: با تلاش های انجام شده در راستای حمایت از تولید بخش کشاورزی میزان جذب شده در این بخش حدود ۱۲۶ درصد سهمیه است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان ادامه داد: تسهیلات اشتغال پایدار روستایی برای شهرهای مرزی چهار درصد و سایر شهرستان ها نیز شش درصد اعمال می شود که یک فرصت طلایی برای بخش کشاورزی است و این استان توانست قسمت عمده آن را جذب کند.

جعفری یادآور شد: تسهیلات جذب شده این استان در زمینه های مختلف از جمله دام، طیور، صنایع تبدیلی و غذایی، زراعت، گلخانه ها بود و جهت گیری این سازمان در اعطای تسهیلات نیز در راستای توسعه صنایع و واحدهای فرآوری بود.

وی بیان کرد: در این راستا تلاش داریم بتوانیم در فرآوری در محصولات کشاورزی بحث زنجیره ارزش را در استان توسعه داده و با سیاست های حمایتی دولت سرمایه گذاران را به این سمت هدایت کنیم.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان گفت: با توجه به این رویکرد و افزایش امکان نگهداری و انبار محصولات کشاورزی استان برای توسعه زیرساخت های فرآوری محصولات در بحث سیلو سازی درصدد هستیم ظرفیت ۵۶۰ هزار تنی استان را به یک میلیون تن برسانیم و علاوه بر آن بخش احداث سردخانه ها نیز ورود کردیم تا بتوانیم ظرفیت فعلی را به سه برابر برسانیم.

کد مطلب 4522260

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها