مژگان سلطانی در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: با اجرای طرح سنجش ناهنجاریهای قامتی، هر گونه ناهنجاری اسکلتی، ساختاری و خطاهای فیزیکی اندام در کنار دیگر مشکلات زنان روستایی شناسایی و بررسی میشود.
وی به لحاظ حجم و گستردگی، اجرای این طرح را برای اولین بار در کشور دانست و افزود: این طرح با حضور کارشناسان با انجام حرکات اصلاحی تداوم یافته و آسیبهای مختلف قامتی از جمله زانوی ضربدری، پرانتزی، کف پای صاف، گودی کمر، پشت تابدار و ... مورد ارزیابی قرار میگیرد.
رئیس ورزش بانوان ادارهکل ورزش و جوانان استان اردبیل به دیگر برنامههای اجرا شده ویژه بانوان استان اردبیل اشاره کرد و ادامه داد: از طرحهای شاخص دیگری که اخیرا در اردبیل برگزار شد، میتوان به جشنواره ورزش در آب مادران اشاره کرد که با استقبال مناسبی نیز همراه گردید.
سلطانی به برگزاری مسابقات ورزشی مادران و فرزندان استان اردبیل با حضور بیش از ۳۰۰ نفر اشاره کرد و افزود: در این رقابتها علاوه بر تجلیل از خانوادههای برتر به قید قرعه نیز جوایزی اهدا شد.
وی با اشاره به تقارن ایام فاطمیه با دهه مبارک فجر، ادامه داد: برگزاری نشست تابآوری آسیبهای اجتماعی و شرکت در نمایشگاه دستاوردهای انقلاب اسلامی از دیگر برنامههای فرهنگی درنظر گرفته شده ویژه بانوان استان اردبیل خواهد بود.
رئیس ورزش بانوان ادارهکل ورزش و جوانان استان اردبیل اضافه کرد: برای کسب موفقیت بیشتر ورزشکاران اردبیلی در مسابقات قهرمانی نیازمند توجه ویژه به ورزشکاران در سنین پایه و استعدادیابی صحیح هستیم و با چنین رویکردی میتوان در رویدادهای مختلف کشوری و ملی به موفقیتهای بیشتری دست یافت.
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