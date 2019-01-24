کوتاهی شهرداران شهرهای اردبیل در مدیریت پسماند قابل اغماض نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود امامی یگانه شامگاه چهارشنبه در جلسه ساماندهی مشاغل مزاحم و محل های دفن پسماند تصریح کرد: با شهرداری‌هایی که در زمینه ساماندهی محل دفن پسماند و تنظیف شهری کوتاهی و کم توجهی می‌کنند طبق مقررات برخورد می‌شود.

وی افزود: شهرداری‌ها باید طی بازه زمانی یک ماهه در خصوص ساماندهی محل‌های دفن پسماند عادی و تنظیف شهر با اولویت ورودی و خروجی‌های شهر اقدامات لازم انجام و نتیجه نهایی را اعلام کنند.

مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری اردبیل با بیان اینکه همه شهرداران باید طبق قانون شهرداری‌ها به وظایف عمل کنند، یادآور شد: بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها در رابطه با ساماندهی مشاغل مزاحم در شهرها تدوین شده و باید با برگزاری جلسات منظم کمیسیون مربوطه تا حصول نتیجه مطلوب تلاش شود.

امامی یگانه با اشاره به اینکه از فرمانداری‌ها خواسته شده با الزام دستگاه‌های اجرایی در این خصوص به شهرداری‌ها کمک کنند، افزود: شهرداری‌ها به تنهایی قادر به ساماندهی مشاغل و اصناف مزاحم شهری نیستند و همه دستگاه‌های اجرایی باید طبق قانون در این راستا گام بردارند.

وی با تاکید بر اینکه دفن پسماند در شهرهای اردبیل، خلخال، مشگین‌شهر و پارس‌آباد به صورت منطقه‌ای عمل خواهد شد، تصریح کرد: طبق تصمیمات اتخاذ شده شهرداران این شهرها در رابطه با اجرای دفن بهداشتی پسماندهای شهری باید پیگیری مستمر معمول داشته و نتیجه را به دفتر امور شهری و شوراهای استانداری اعلام کنند.

امامی یگانه وجود زباله و پسماندهای پلاستیکی در ورودی شهرها را نامناسب ارزیابی کرد و ادامه داد: معمولا در ورودی شهرها رشد قارچ گونه پلاستیک‌های یک بارمصرف جلوه نامطلوبی به شهر داده و چهره ورودی شهرها به صورت ناپاک مشاهده شود و این امر در جذب مسافر نیز تاثیر گذار است.