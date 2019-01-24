به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عباس امینی صبح پنج‌شنبه در نشست شورای اداری شاهرود به میزبانی سالن ولایت فرمانداری، ضمن بیان اینکه در آستانه چهل‌سالگی انقلاب مسئولان می‌بایست بیش از گذشته در تمام جلسات ویژه این ایام حضور یابند، ابراز داشت: حضور مسئولان در یادواره‌های شهدا، مساجد و جلسات مختلف نشان می‌دهد که آن‌ها به مردم توجه دارند و این امیدواری را در جامعه به دنبال دارد.

وی اضافه کرد: برنامه‌های بسیار خوبی طی دهه فجر و ویژه چهل‌سالگی انقلاب تدارک دیده‌شده که حضور همه مردم و مسئولان در آن‌ها باعث دلگرمی دوستان و ناامیدی و یاس دشمنان می‌شود.

امام جمعه شاهرود بابیان اینکه کارگزاران می بایست به طبقات پایین نیز توجه داشته باشند، ابراز داشت: طبق نامه ۵۳نهج البلاغه که به طبقات مختلف جامعه اشاره دارد، می بایست زمینه رسیدگی به آخرین طبقه جامعه یعنی نیازمندان را فراهم کرد.

امینی در ادامه تصریح کرد: اگر اعضا و طبقات مختلف جامعه به پایین دست توجه کافی نکنند عقده ها زیاد و این مهم موجب افزایش ناهنجاری ها در جامعه می شود که نهایت آسیب آن به همه خواهد رسید.