همه امور دنیوی و اخروی انسان ها با میزان تقوای آنان سنجیده می شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سیدمحمد حسینی شاهرودی شامگاه چهارشنبه در سلسله کلاس های معرفتی و اخلاق ویژه کارکنان مرکز بزرگ اسلامی غرب کشور که در محل نمازخانه پیامبر اعظم (ص) این مرکز برگزار شد، با تسلیت ایام سوگواری دخت نبی مکرم اسلام (ص)، اظهار داشت: روایات مشهور و متعددی از منابع اهل سنت و تشیع بدین مضمون وجود دارد که پیامبر (ص) فرموده است: «فاطمه پاره تن من است، جنس وجودی فاطمه از من است».

وی به جایگاه حضرت زهرا (س) در نزد پیامبر (ص) اشاره کرد و افزود: «رفاعه بن عبد المنذر» معروف به ابولبابه انصاری برای قبول شدن توبه اش، خود را به ستون بسته بود، سپس آیه‌ توبه نازل شد که توبه ابولبابه قبول شد و رسول خدا (ص) از حضرت زهرا (س) خواستند تا او را از ستون باز کنند و ابولبابه گفت: «من قسم خورده ام که کسی جز رسول خدا (ص) مرا باز نکند که در این قضیه نیز پیامبر (ص) درباره فاطمه (س) فرمودند: «فاطمه پاره تن من است».

نماینده ولی فقیه در استان کردستان افزود: عنصر همه موجودات خاک است و همه انسان ها از خاک آفریده شده اند اما عنصر وجودی حضرت زهرا (س) متفاوت است و همه امور زندگی حضرت زهرا (س) را خود خدا متکفل شده است.

آیت الله حسینی شاهرودی ادامه داد: انسان چون از نفخه الهی در او دمیده شده است، پس ظرفیت رنگ خدایی داشتن را دارد و به واسطه دوستی با دوستان خدا و هرچه آن که با خدا در ارتباط است، می شود به خدا نزدیک شد و رنگ خدایی گرفت.

وی در بخش دیگری از سخنان خود بیان کرد: تقوا نوعی نیروی کنترل درونی در وجود انسان است که از باور عمیق مؤمن سرچشمه می گیرد.

نماینده ولی فقیه در استان کردستان گفت: وجود تقوا در انسان ها کاملا اکتسابی است، چرا که برای نائل شدن به این فضیلت تلاش و ممارست لازم است و تقوا در واقع ترمز دستی است که ما را از ارتکاب به نواهی و افعال مردود حفظ می کند.

آیت الله حسینی شاهرودی اظهارداشت: با وجود تقوا انسان هر فعلی را انجام نمی دهد و هر سخنی را نمی گوید و این نشأت گرفته از اعتقاد به خداوند، یقین به حضور و نظارت خداوند متعال و کسب رضا و خشنودی او در وجود فرد است.