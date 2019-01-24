به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حجت‌الله غلامی صبح پنج‌شنبه در نشست شورای اداری شاهرود به میزبانی سالن ولایت فرمانداری ضمن بیان اینکه در ارتش استراتژی راهبردی جدید مبنی بر گرایش به تولید تعریف‌شده است، ابراز داشت: بر طبق این سیاست نیروهای نظامی باید تغییر حالت داده و به سمت تولید گام بردارند تا از این طریق هزینه‌های دولت کاهش یابد.

وی اضافه کرد: ارتش در شاهرود دارای پتانسیل‌های بالقوه‌ای است که اگر به بالفعل تبدیل شود می‌تواند به کاهش هزینه‌های دولت بسیار کمک کند.

فرمانده تیپ ۱۵۸متحرک هجومی شهید کشاورزیان شاهرود بابیان اینکه ارتش در حومه این شهرستان دارای یک هزار هکتار زمین است، ابراز داشت: ارتش مالکیت زمین نمی‌دهد اما به‌صورت مشارکتی منفعتی سرمایه‌گذاری اقدامات بسیاری را ازجمله کاشت گونه های مقاوم به کم آبی می توان در این شهر انجام داد.

غلامی در ادامه تصریح کرد: در ارتش معتقد به نفع سه ضلع ارتش، سرمایه‌گذار و جامعه هستیم لذا در ورودی خروجی شهر نزدیک میدان تیر لشگر ۵۸ در شاهرود، ۱۰ هکتار زمین وجود دارد که می توان از آن برای زیبا سازی محیط استفاده کرد.

وی با بیان اینکه رویکرد ارتش خدمت‌رسانی به مردم است، اضافه کرد: انتهای شهرک ولی عصر(عج) شاهرود مکان خوبی برای احداث جمعه بازار و یا تبدیل به مکانی برای استقرار دست فروشان وجود دارد و همچنین می توان از زمین روبروی بیمارستان امام حسین(ع) نیز برای مقاصد تجاری خدماتی سرمایه‌گذاری استفاده کرد لذا ارتش آمادگی دارد تا مشارکت وجذب سرمایه‌گذار برای اراضی خود در شاهرود را در برنامه داشته باشد.