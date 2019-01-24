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۴ بهمن ۱۳۹۷، ۹:۱۷

مدیرکل زندانهای استان قزوین:

۴۵ زندانی محکوم به پرداخت مهریه در قزوین آزاد شدند

۴۵ زندانی محکوم به پرداخت مهریه در قزوین آزاد شدند

قزوین- مدیرکل زندانهای استان قزوین ازآزادی ۴۵ زندانی محکوم به پرداخت مهریه در سالجاری خبرداد.

محمدعلی محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در سالجاری از همه ظرفیتهای موجود برای آزادسازی زندانیان جرائم غیر عمد از جمله محکومین پرداخت مهریه استفاده و تاکنون ۴۵ نفر ازآنها آزاد شده اند.

وی افزود: در سال ۹۷ با وجود فراز و نشیب‌ها و افزایش بهای سکه و ورودی مددجویان جرایم غیرعمد، ستاد مردمی دیه باتوجه به دستور رئیس سازمان زندانهای کشور وتعامل با دستگاه‌ قضایی و حمایت حامیان خیر و نیکوکار استان اقدام به آزادی زندانیان محکوم به پرداخت مهریه کرده است.

مدیرکل زندانهای استان بیان کرد: تسهیل و روان سازی در انجام مراحل آزادسازی مددجویان دارای جرائم غیرعمد ومعسر از مهمترین وظایف ستاد دیه استان است که به حول وقوه الهی و تلاش بی وقفه همکاران، این مهم باجدیت، دقت و حساسیت لازم صورت پذیرفته و خدمات این مرکز بدون فوت وقت به مددجویان واجد شرایط ارائه می شود.  

محمدی در پایان اظهار امیدواری کرد: باهمکاری و تعامل بیشتر مراجع قضایی شاهد کاهش جمعیت کیفری زندان‌های استان قزوین باشیم.

کد مطلب 4522278

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    نظرات

    • IR ۰۹:۲۷ - ۱۳۹۷/۱۱/۰۴
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      پاسخ
      باورم نمی شه... توی قزوین هم زندانی مهریه داریم؟؟؟ چقدر با گذشته تغییر کرده ایم

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