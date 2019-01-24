خداوند به بندگانش وعده داده که بعد از ازدواج بی نیاز می شوند

به گزارش خبرنگارمهر، حجت‌الاسلام‌ مصطفی رستمی چهارشنبه شب در ویژه‌برنامه فرصت عاشقی در جمع زوج های دانشجو در رواق حضرت زهرا(س) در حرم مطهر رضوی اظهار کرد: این سفر به‌واسطه عنایت امام رضا(ع) و لطف مقام معظم رهبری نصیب شما جوانان شده است، باید خواسته شما در اولین سفر با شریک زندگی‌تان مقدمه‌ای باشد برای گره زدن خود و همسرتان به اهل‌بیت(ع) و این نکته را به خاطر داشته باشید که در محضر امام رئوف هستید و از همان ابتدا که آمده‌اید سنگ زندگی‌تان را بنا کنید از او کم نخواهید، در حقیقت از خدا و ائمه چیزهایی را طلب کنید که در جایگاه‎های عالی ارزش خواستن داشته باشد.

وی افزود:برکت امری است متصل به سنت‌های خداوند، وقتی خداوند که مالک آسمان‌ها و زمین است به بندگانش وعده داده است که بعد از ازدواج بی‌نیاز می‌شوید و حتی روزی فرزندان شمارا هم تضمین می‌کند، بنابراین حسابگر مادی نباشید و درباره ازدواج و روزی بی‌حساب خداوند گمان بد نبرید، چون خداوند از مسیری عنایت خواهد کرد که بی‌حساب است.

رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها ادامه داد:خداوند در آیه‌ای از قرآن در توصیه به زنان و مردان می‌گوید ، لباس یکدیگر باشید و همانطورکه لباس عیب‌ها را می‌پوشاند و می‌تواند شخص را از سرما و گرما محافظت کندو مانعی باشد تا به فرد گزندی نرسد، برای یکدیگر مانند لباس باشید و از هم دیگر در مقابل حوادث و اتفاقات زندگی محافظت کنید و مانند لباس که بر بدن متصل است به یکدیگر متصل شوید تا چالش‌های زندگی نتواند شمارا از هم به‌مرورزمان دور کند.

وی گفت: احترام گذاشتن به کسانی که حق بر گردن شما دارند مثل والدین از مهم‌ترین نقطه‌های برکت در زندگی مشترک شما جوانان خواهد بود، هیچ‌گاه در زندگی اجازه ندهید که دعواهای زناشویی شما به‌جایی برسد که بخواهید از بین والدین و همسرتان یک نفر را انتخاب کنید.

رستمی تصریح کرد:دعواهای زناشویی در ماه‌های اول زندگی ابتدا مهم به نظر می‌رسند اما به‌مرورزمان خود شما دو نفر هستید که برای هم مهم خواهید شد و باوجود فرزندان و پدر و مادر، وجود شما دو نفر است که باهم یکی می‌شود و در طول زندگی هیچ‌کس به‌غیراز خود شما دو نفر نمی‌تواند در ناملایمات همدمتان باشد، پس مراقب همدم زندگی‌تان باشید.