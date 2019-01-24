مشکل نیروگاه علی آباد با تهاتر حل می شود

علی اکبر نصیری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: سفر رئیس جمهور به گلستان برای برق استان چند رهاورد داشت که می توان به اختصاص بودجه برای بهینه سازی شبکه و دیگری برطرف کردن مشکل نیروگاه علی آباد اشاره کرد.

نصیری ادامه داد: نیروگاه علی آباد حدود ۸۰۰ الی ۸۵۰ مگاوات در پیک سال (تابستان) تولید دارد و اکنون هم برخی از واحدهای آن اورهال (آماده) است.

وی افزود: اما موضوعی که اکنون مطرح است و استاندار هم آن را دنبال می کند، بدهی نیروگاه به بانک و همچنین طلبی است که از صنعت برق دارد، اگر این امر تهاتر شود نیروگاه می تواند وام گرفته و نیروگاه گازی خود را به سیکل بخار تبدیل کند.

نصیری با بیان این که این کار در سفر رئیس جمهور انجام و تفاهمنامه ها امضاء شد، گفت: امیدواریم که با انجام این تهاتر مراحل آغازین تبدیل گاز به بخار نیروگاه علی آبادکتول شروع شده و در یک بازه زمانی دو الی سه ساله ظرفیت این نیروگاه به هزار و ۳۰۰ مگاوات برسد.

وی ادامه داد: سفر ریاست جمهوری برای شرکت توزیع رهاورد دیگری هم داشت و آن اختصاص ۲۰ میلیارد تومان برای بهینه سازی شبکه های روستایی و شهری است که در سال ۹۸ و ۹۹ اختصاص داده خواهد شد.