به گزارش خبرنگار مهر، صبح پنجشنبه جلسه شورای اداری گیلان در سالن غدیر استانداری گیلان با حضور استاندار، مدیران کل، نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی برگزار شد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و منابع انسانی استانداری گیلان در این جلسه با اشاره به برپایی نمایشگاه دستاوردهای دستگاه‌های اجرایی در ۴۰ سال گذشته، اظهارکرد: این نمایشگاه روز شنبه ششم بهمن ماه امسال در میدان شهرداری رشت افتتاح می شود.

سیدمحمد احمدی در ادامه با بیان اینکه دستگاه‌های اجرایی اموال و امکانات دستگاه متبوعه خود را مستندسازی کنند، افزود: دبیرخانه برنامه جامع اصلاح نظام اداری در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان گیلان و براساس تأکیدات رئیس جمهور و استاندار تشکیل شده است.

وی گفت: دور دوم این برنامه آغاز شده و امیدواریم بتوانیم با همکاری همه دستگاه‌ها گزارشات مربوط به امسال تا سال ۹۹ را از نظر دستیابی به اهداف و برنامه‌های کیفی و کمی رصد کنیم.

بهره برداری ۱۹ پروژه در حوزه آب و فاضلاب شهری گیلان

مدیرعامل آب و فاضلاب شهری گیلان در ادامه این جلسه با اشاره به پروژه های قابل بهره برداری در این حوزه در سطح استان، اظهارکرد: در دهه فجر امسال ۱۹ پروژه در نقاط مختلف استان گیلان به بهره برداری می رسد.

سید محسن حسینی با بیان اینکه این پروژه ها در حوزه آبرسانی به شهرهای و توسعه شبکه آب در نقاط مختلف و اصلاح شبکه آب و تاسیسات زیربنایی شرکت آب و فاضلاب شهری گیلان است، گفت: برای اجرای این پروژه ۸۶ میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.

اجرای ۱۵۰۰ برنامه ورزشی دهه فجر امسال در گیلان

مدیرکل ورزش و جوانان گیلان در ادامه این جلسه با اشاره به اینکه دهه فجر سه طرح عمرانی داریم، اظهارکرد: در این دهه دو استخر در سیاهکل و ماسال و یک سالن ورزشی در صومعه سرا با اعتبار ۷ میلیارد تومان به بهره برداری می رسد.

مریم بخشی با بیان اینکه در این مدت هزار و ۵۰۰ برنامه در حوزه ورزشی و فرهنگی در سطح استان گیلان برگزار می شود، افزود: اعزام تیم های ورزشی و میزبان دو طرح کارآفرینی، میزبانی بزرگترین مسابقه شطرنج که تاکنون ۲۲ کشور ثبت نام کرده‌اند با حضور اساتید بزرگ شطرنج جهان بخشی از برنامه های ورزش و جوانان در این ایام است.

وی ادامه داد: خوشبختانه گیلان در هر دو حوزه ورزش و جوانان اقدامات خوبی شده صورت گرفته که نتیجه آن جایگاه نهم گیلان در المیپاد ورزشی کشور است.

دستگاه تمهیدات لازم برای ایام عید را اتخاذ کنند

در ادامه این جلسه فرماندهی نیروی انتظامی گیلان با بیان اینکه با توجه به نزدیکی ایام عید دستگاه ها باید توجه لازم برای ارائه خدمات به مسافران و شهروندان را انجام دهند.

سردار محمدرضا اسحاقی با اشاره به اینکه دستگاه پروزه های نیمه کاره خود در سطح معابر را در کوتاه ترین زمان تکیمل کنند، گفت: تنظیم بازار از مهم ترین وظیفه دستگاه ها است. نظارت بر قیمت ها نیز باید به صورت جدی پیگیری شود.

وی با تأکید بر لزوم تعیین تکلیف کردن مطالبات کارگران با توجه به در پیش بودن ایام عید، بیان‌کرد: دستگاه و پیمانکاران باید این موضوع را در اولویت قرار دهند.