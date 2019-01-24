مردم ایران جواب محکمی به آمریکایی ها در ۲۲ بهمن خواهند داد

به گزارش خبرنگارمهر، حجت السلام علی بخشی چهارشنبه شب در جلسه طلایه داران بصیرت گناباد اظهارکرد: سیاست مداران آمریکا در جریان مقابله با ایران می گویند، تا کنون هر چه هزینه کرده ایم برای مقابله با نظام جمهوری اسلامی ایران بوده است و ما با آنها سر جنگ داشتیم و به نتیجه ای نرسیدیم که این نشان از مدیریت قوی رهبری در مقابله با دشمن و همراهی خوب مردم است.

وی افزود: آمریکایی ها بیان می کنند ما با مردم ایران تا کنون مقابله نکرده ایم و در جریان مقابله با نظام جمهوری اسلامی گفتمانی در بین مردم ایران مبنی بر حمایت از نظام وجود دارد که مقابله با آن دشوار است.

معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی استان خراسان رضوی تصریح کرد: در کشور اسلامی ایران مردم مانند سدی مقابل آمریکا هستند و از کشورشان با جان و دل دفاع می کنند و این برای امریکا سنگین تمام شده و ناراحتی دشمنان را چندین برابر کرده است.

بخشی خاطرنشان کرد: آمریکا سعی دارد با ایجاد تحریم ها و فشار های اقتصادی نتیجه دلخواه خود برسد تا مردم ایران بگویند اشتباه کردیم و آنها را به اعتراض علیه کشور مجبور کند ولی مردم با حضور در راهپیمایی ۲۲ بهمن همیشه جواب آن ها را داده است.

وی در پایان اظهار کرد: روحانیون و مبلغین اسلامی وظیفه دارند در مسیر تقویت و پایداری کشور روشنگری و راهنمایی لازم را داشته باشند تا دشمنان اسلام و انقلاب را از این جنگ اقتصادی مایوس سازند.