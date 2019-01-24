به گزارش خبرنگار مهر، علیاصغر مجد در شورای اداری صبح پنجشنبه دامغان با حضور استاندار سمنان و به میزبانی سالن اجتماعات دانشگاه این شهرستان، ضمن بیان اینکه ۲۵ درصد جمعیت دامغان را روستائیان تشکیل میدهند که عمده کشاورزی شهرستان نیز دست این قشر است، تأکید کرد: پسته یکی از مهمترین ظرفیتهای تولید و صادرات در دامغان محسوب میشود.
وی بابیان اهمیت پسته در نزد دامغانیها، تأکید کرد: پسته کاران دامغانی در سال گذشته ۹۰۰ میلیارد تومان عایدی داشتند و این امر نشان از ظرفیت و توانمندی بالای حوزه تولیدات کشاورزی به خصوص پسته در سطح شهرستان دارد.
فرماندار دامغان بابیان اینکه این شهرستان سالانه شش هزار و ۸۰۰ تن گوشت قرمز و چهار هزار و ۲۰۰ تن گوشت سفید تولید میکند، تأکید داشت: دامداری از دیگر ظرفیتهای شهرستان محسوب می شود که در کنار کشاورزی و گردشگری نیازمند نگاه ویژهای از سوی مسئولان استانی است.
مجد راههای مواصلاتی را چهارمین ویژگی دامغان خواند و بابیان اینکه نزدیک به ۹۷۰ کیلومتر یعنی ۳۰ درصد از راههای اصلی و فرعی استان در این شهرستان قرار دارد، گفت: هفت مرکز رفاهی و خدماتی در دامغان به مسافران و زائران رضوی خدمات میدهند.
وی صنعت را دیگر ویژگی و مزیت دامغان دانست و تصریح کرد: از ۱۲۶ واحد صنعتی شهرستان که موافقت اصولی خود را برای فعالیت تولیدی دریافت کردهاند خوشبختانه ۸۰ واحد فعالیت مطلوب دارند اما همچنان صنایع استان نیز نیازمند توجه و همراهی دستگاههای ذی ربط در سطح استان هستند.
