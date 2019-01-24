به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمدحسین پور صبح پنجشنبه در نشست شورای اداری شاهرود به میزبانی فرمانداری این شهرستان ضمن بیان اینکه از ابتدای مهرماه ۹۷ طبق دستورالعمل کشوری، ستاد برگزاری جشنهای چهلسالگی انقلاب با ۱۴کارگروه در شاهرود نیز مانند سایر شهرهای کشور تشکیل شد، ابراز داشت: علاوه بر این، کارگروه ارزیابی نیز به پیشنهاد فرماندار، در شاهرود ایجاد و تاکنون ۳۹۰برنامه از سوی این کارگروهها به ستاد برگزاری چهلسالگی انقلاب ارسالشده است.
وی ضمن بیان اینکه ۵۳برنامه از بین ۳۹۰ برنامه ارسالی بهعنوان برنامه شاخص ویژه چهلسالگی انقلاب در شاهرود برگزار میشود، اضافه کرد: مهمترین برنامهها در این راستا را میتوان به برگزاری هشت یادواره شهدا، نشستهای بصیرتی و برپایی نمایشگاه دستاوردهای انقلاب اشاره کرد.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شاهرود بابیان اینکه برخی کارگروهها هنوز برنامههای خود را به ستاد اعلام نکردهاند، ابراز داشت: قطعاً تعداد برنامهها از تعدادی که ذکر شد بیشتر خواهد بود که اجرای همه آنها نیازمند مشارکت مردم و دستگاههای اجرایی است.
حسین پور بابیان اینکه شعار چهلسالگی انقلاب «افتخار به گذشته و امید به آینده» است، تصریح کرد: برنامه ۱۰ شب ۱۰ مسجد که سال های قبل در شاهرود برگزار می شد امسال به ۱۸مسجد ارتقا یافته تا گستره بیشتری از مردم متدین و خداجوی این شهرستان شهید پرور را در بر گیرد.
وی بابیان اینکه تلاش شد تا برنامه ها به سمت شور و نشاط اجتماعی، حفظ وحدت و انسجام ملی و حضور مردم در صحنه سوق پیدا کند، افزود: با توجه به اینکه امسال برنامه های سالگرد پیروزی انقلاب با ایام شهادت فاطمه زهرا(س) مصادف شد لذا این دهه فرصتی برای تبیین انقلاب فاطمیه برگرفته از قرآن و اهل بیت (ع) است و این فرصت طلایی که شکل گرفته است.
به گزارش خبرنگار مهر، بالغ بر یک هزار برنامه برای چهلسالگی انقلاب در سطح استان سمنان برگزار میشود.
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