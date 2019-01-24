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۴ بهمن ۱۳۹۷، ۱۴:۰۳

رئیس سازمان جهادکشاورزی استان همدان:

۶۶ پروژه کشاورزی همزمان با ایام دهه فجر در همدان افتتاح می‌شود

۶۶ پروژه کشاورزی همزمان با ایام دهه فجر در همدان افتتاح می‌شود

همدان - رئیس سازمان جهادکشاورزی استان همدان از افتتاح ۶۶ پروژه کشاورزی همزمان با ایام دهه فجر در همدان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، منصور رضوانی جلال پیش از ظهر پنج شنبه در جمع خبرنگاران اظهارداشت: همزمان با چهلمین سال پیروزی انقلاب اسلامی ایران  و در ایام فجر فاطمی سازمان جهاد کشاورزی استان همدان ۶۶ پروژه کشاورزی خدماتی افتتاح خواهد کرد.

رئیس سازمان جهادکشاورزی استان همدان عنوان کرد: با افتتاح این پروژه ها ۲ هزار و ۲۵۸ خانوار روستایی از برکات طرح ها برخوردار خواهند شد.

وی میزان اشتغالزایی این طرح ها ۴۴۴ نفر به صورت مستقیم اعلام کرد و افزود: این ۶۶ طرح کشاورزی با هزینه ای معادل ۳۲۵ میلیون و ۱۶۹ هزار و ۷۷ میلیون ریال به اجرا در آمده است.

رضوانی جلال با بیان اینکه از ۶۶ طرح عنوان شده ۳۸ طرح مربوط به آب و خاک، ۱۵ طرح مربوط به پروژه های تولیدات دامی، ۹ طرح مربوط به تولیدات گیاهی و ۳ طرح صنایع کشاورزی و یک طرح ترویجی است، اضافه کرد: با اجرای ۶۶ پروژه کشاورزی استان همدان در ایام دهه فجر، مجموع پروژه های افتتاح شده کشاورزی استان همدان در سال ۹۷ به ۲۹۳ پروژه خواهد رسید

وی یاداور شد: مجموع ۲۹۳ پروژه افتتاح شده در بخش کشاورزی استان همدان برای ۲ هزار و ۶۷۸ نفر اشتغال به همراه داشته است.

کد مطلب 4522300

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