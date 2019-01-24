به گزارش خبرنگار مهر، منصور رضوانی جلال پیش از ظهر پنج شنبه در جمع خبرنگاران اظهارداشت: همزمان با چهلمین سال پیروزی انقلاب اسلامی ایران و در ایام فجر فاطمی سازمان جهاد کشاورزی استان همدان ۶۶ پروژه کشاورزی خدماتی افتتاح خواهد کرد.

رئیس سازمان جهادکشاورزی استان همدان عنوان کرد: با افتتاح این پروژه ها ۲ هزار و ۲۵۸ خانوار روستایی از برکات طرح ها برخوردار خواهند شد.

وی میزان اشتغالزایی این طرح ها ۴۴۴ نفر به صورت مستقیم اعلام کرد و افزود: این ۶۶ طرح کشاورزی با هزینه ای معادل ۳۲۵ میلیون و ۱۶۹ هزار و ۷۷ میلیون ریال به اجرا در آمده است.

رضوانی جلال با بیان اینکه از ۶۶ طرح عنوان شده ۳۸ طرح مربوط به آب و خاک، ۱۵ طرح مربوط به پروژه های تولیدات دامی، ۹ طرح مربوط به تولیدات گیاهی و ۳ طرح صنایع کشاورزی و یک طرح ترویجی است، اضافه کرد: با اجرای ۶۶ پروژه کشاورزی استان همدان در ایام دهه فجر، مجموع پروژه های افتتاح شده کشاورزی استان همدان در سال ۹۷ به ۲۹۳ پروژه خواهد رسید

وی یاداور شد: مجموع ۲۹۳ پروژه افتتاح شده در بخش کشاورزی استان همدان برای ۲ هزار و ۶۷۸ نفر اشتغال به همراه داشته است.