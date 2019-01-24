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۴ بهمن ۱۳۹۷، ۹:۵۱

فرماندار نیشابور خبر داد:

بهره برداری از ۹۸ پروژه عمرانی همزمان با دهه فجر در نیشابور

بهره برداری از ۹۸ پروژه عمرانی همزمان با دهه فجر در نیشابور

نیشابور- همزمان با دهه فجر ۹۸پروژه عمرانی با اعتبار ۱۱۱۸ میلیارد ریال در نیشابورافتتاح و به بهره برداری خواهد رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، سعید شیبانی صبح پنجشنبه در جمع خبرنگاران در محل فرمانداری این شهر اظهار کرد: همزمان با چهلمین سالگرد انقلاب شکوهمند اسلامی ۹۸پروژه عمرانی دولتی و خصوصی با اعتباری  بالغ بر ۱۱۱۸ میلیارد ریال در سطح شهرستان همزمان با دهه فجر به بهره برداری خواهد رسید.

وی افزود: بهره برداری از ۲واحد صنعتی با اعتباری معادل ۲۲۰ میلیارد ریال، بهره برداری از۲پروژه خدمات پزشکی و درمانی در شهرستان با اعتباری معادل  ۳۰ میلیارد ریال،۸طرح بزرگ کشاورزی و تعاون روستایی با اعتباری معادل ۲۰۸ میلیارد ریال و بهره برداری از تقاطع غیر همسطح فولاد در محور نیشابور وبه فیروزه و ۴ پروژه روکش آسفالت جاده های مواصلاتی شهرستان با اعتباری معادل ۱۰۹ میلیارد ریال ازجمله این طرح هاست.

فرماندار نیشابور خاطرنشان کرد: همچنین بهره برداری از۵ طرح آبرسانی شهری و روستایی با اعتباری معادل ۱۲۲ میلیارد ریال،۱۱ طرح میراث فرهنگی و گردشگری با اعتباری معادل  ۱۹ میلیارد ریال،۸ طرح برق رسانی با اعتباری معادل ۲۶.۱ میلیارد ریال، بهره برداری از ۴ پروژه نوسازی وتجهیز مدارس  و مرکز رفاهی فرهنگیان با اعتباری معادل ۵۴ میلیارد ریال و۱۹ پروژه شهرداری نیشابور و شهرهای اقماری  با اعتباری معادل ۲۱۱ میلیارد ریال از دیگر پروژههای عمرانی دهه فجر سال جاری است.

شیبانی تصریح کرد: بهره برداری از ۳ پروژه ورزشی با اعتباری معادل   ۳۸میلیارد ریال،۳۵ واحد مسکونی حمایتی کمیته امداد  با اعتباری معادل ۷.۳ میلیارد ریال،۴ساختمان دهیاری و ۱۵ طرح توسعه روستایی با اعتباری معادل  ۲۴ میلیارد ریال،۵ پروژه توسعه مخابراتی با اعتباری معادل ۴۷  میلیارد ریال و سایر پروژه ها ۲.۶ میلیارد ریال است که همزمان با چهلمین سالگرد انقلاب شکوهمند اسلامی به بهره برداری خواهد رسید

فرماندار نیشابور عنوان کرد:در پروژه های فوق مبلغ ۶۰۳میلیارد ریال از منابع دولتی ، ۴۶۴میلیارد ریال سرمایه گذاری انجام شده توسط بخش خصوصی  و  ۵۱ میلیارد ریال از تسهیلات بانکی استفاده شده است.

وی تصریح کرد: همچنین کلنگ زنی ۲ پروژه مهم آبرسانی به نیشابور از سد بار و دشت فوشنجان با اعتباری معادل ۱۳۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات دولتی در این ایام انجام خواهد شد.

کد مطلب 4522301

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