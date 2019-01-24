باورهای دینی دانشجویان سرمایه ائمه جماعات دانشگاه ها است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت (مفدا)، روز دوم نشست ائمه جماعات دانشگاه‌های علوم پزشکی با سخنرانی حجه‌الاسلام محمد مهدی صالحی معاون سیاسی، فرهنگی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها ادامه یافت.

حجه الاسلام صالحی در این نشست اعتقاد و باورهای قلبی جوانان را سرمایه مهم ائمه جماعات در دانشگاه‌ها برشمرد و گفت: اعتقاد و باور دانشجویان به توحید و معاد از سرمایه‌های ما در دانشگاه است. امروز می‌بینیم که در جشنواره‌های قرآنی سیصد هزار نفر شرکت می‌کنند و دانشجویان بسیاری در عتبات دانشجویی ثبت نام می‌کنند و این نشان از باور عمیق دینی دانشجویان دارد.

صالحی تاکید کرد: امروزه رفتار و منش روحانی بیشتر از علم او مورد توجه و لازم است ائمه جماعات بیش از پیش نسبت به رفتار خود دقت نظر داشته باشند.

وی افزود: بزرگترین امتیازی که در دانشگاه‌ها در اختیار ائمه جماعات است مخاطبین آنها است. دیگر دستگاه‌های فرهنگی از این حجم مخاطب برخوردار نیستند.

صالحی با اشاره به آسیب‌های اجتماعی موجود در دانشگاه‌ها افزود: نباید ائمه جماعات دانشگاه‌ها از وجود فقر مزمن، اعتیاد و دیگر ناهنجاری‌ها در میان دانشجویان بی‌خبر باشند و امام جماعتی که از اینگونه مسائل بی‌خبر است نمی‌تواند خود را انقلابی بنامد.